Papa Franjo se brojnima zamjerio zbog jednog poteza: Jedna snimka prije nekoliko godina postala je hit

Papa Franjo dospio je u centar javnosti 2019. kada je odbio da mu jedna vjernica poljubi ruku. Kamere su uspjele snimiti papu u još nekoliko navrata kako izmiče ruku od vjernika, što je izazvalo brojne kulturne sukobe među konzervativnim i progresivnim katolicima, no iz Vatikana su i tada pojasnili kako je razlog za to jednostavan - nije želio dopustiti širenje bakterija.

"Sve se svodi na higijenu", izjavio je glasnogovornik Vatikana Alessandro Gisotti, nakon što je novinar izravno postavio to pitanje Papu. Gisotti je pojasnio kako je, s obzirom na to da se okuplja mnogo ljudi, Papa odlučio spriječiti brzo uzastopno ljubljenje ruke, što bi moglo dovesti do prijenosa bakterija. Video snimka, objavljena 2019. godine, ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama te je prikazivana u kasnim humorističnim emisijama u SAD-u.

