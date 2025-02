Papa Franjo odstupit će s dužnosti? Kardinal Ravasi: 'Da, mogao bi, za ovu godinu ima još samo jednu želju'

Posljednjih dana svi pomno prate zdravstveno stanje pape Franje, po onome što je posljednje objavio Vatikan, opće kliničko stanje ''blago se poboljšava''. Podsjetimo, papa se bori s upalom pluća i već je neko vrijeme u bolnici. Dok se oporavlja, glavna tema je i mogućnost njegove ostavke ako se ne oporavi u potpunosti.

Nadbiskup Marseillea, kardinal Jean-Marc Aveline, koji se sve češće spominje kao jedan od mogućih nasljednika pape Franje, nije odbacio mogućnost ostavke. – Papa je umoran. Sve je moguće – rekao je novinarima u Vatikanu, prenosi Associated Press.

Mogućnost da papa Franjo podnese ostavku komentirao je i talijanski kardinal Gianfranco Ravasi za Corriere Della Sera. –Poznajući njegovu osobnost, mislim da bi se mogao odlučiti na taj korak. Ako bude imao ozbiljnih poteškoća u obavljanju svoje službe, on će izabrati. Možda će pitati za savjet, ali će konačnu riječ procijeniti sam, po savjesti. Ne dovodeći u pitanje činjenicu da mu je velika želja barem dovršiti jubilej, Svetu godinu posvećenu nadi, koju osjeća svojim velikim trenutkom.

Bude li uistinu otišao u mirovinu, Franjo je rekao Reutersu da neće ostati u Vatikanu, niti se vratiti u rodnu Argentinu, već skromno živjeti u domu umirovljenih svećenika u Rimu jer je to njegova biskupija. Želi biti u blizini velike crkve kako bi mogao provesti svoje posljednje dane ispovijedajući.

Podsjetimo, 13. ožujka bit će 10. obljetnica Franjina izbora za 266. papu Rimokatoličke crkve. Inače prije nekoliko godina, u povodu 86. rođendana, španjolskom dnevnom listu „ABC“ kazao je kako je već „potpisao svoju ostavku“ i predao je Državnom tajništvu. – Bio je to državni tajnik Tarcisio Bertone. Zatražio sam sastanak s njim i rekao mu: "U slučaju smetnje zbog zdravstvenih problema ili slično, evo moje ostavke." Oni je već imaju. Ne znam kome ju je možda dao kardinal Bertone, ali ja sam mu je dao dok je bio državni tajnik – kazao je tada papa Franjo, pri čemu se može zaključiti da je to bilo na samome početku njegova pontifikata, jer je kardinal Bertone bio državni tajnik do 15. listopada 2013.