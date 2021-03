Pacijenti navalili u stomatološke ordinacije. Ostali na pola puta do novih zuba

Osječkim se doktorima dentalne medicine sada za pomoć javljaju pacijenti koji su dentalnu terapiju započeli u Srbiji ili BiH. Na samom početku epidemije, u ožujku prošle godine, zubari su proglašeni nositeljima visokog rizika virusne zaraze, što je većini građana zacijelo bio presudan čimbenik u odluci da posjet ordinacijama dentalne medicine odgodi za neka sigurnija vremena. Kako navodi predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske komore dentalne medicine dr. sc. Miroslav Sikora, sada se promet polagano normalizira jer je postalo jasno da su ordinacije dentalne medicine, kada se sve radi prema protokolu, posve sigurne.

– Općenito je broj zaraženih stomatologa minimalan, osobno ne poznajem nikoga tko se zarazio u ordinaciji. I oni doktori dentalne medicine koji su bili pozitivni na koronavirus, bolest su dobili u krugu obitelji, najčešće od djece ili znanaca – naglašava dr. sc. Sikora za Glas Slavonije.

Osječki doktori dentalne medicine ipak su u navedenom razdoblju zabilježili porast u dvije kategorije novih pacijenata. Prvi su pacijenti koji su prije zatvaranja granica dentalnu terapiju započeli u susjednim zemljama, u Srbiji i BiH, ali je zbog pandemije COVID-19 nisu mogli završiti niti obavljati redovite kontrole i preglede.

– U našoj je ordinaciji dosta sugrađana koji su terapiju započeli u Novom Sadu, a sada zbog testiranja posao ne mogu završiti ondje. No zapravo i oni sada vide kako to preko granice i nije toliko jeftinije koliko su mislili. Razlika je u cijeni oko 30 posto, no često su ondje cijene i prikrivene. Znači, ondje reklamiraju da su dentalni implantanti "all in four" oko tri tisuće eura, a kod nas su pet tisuća eura, ali ondje vam zataje da je završni rad još oko 2000 eura, dakle – cijena je na kraju ista kao i kod nas u startu – tvrdi dr. Josip Čes iz osječkog Dental centra Čes.

U pružanju dentalnih usluga izvan Europske unije, pokazalo se, prestaju vrijediti prava pacijenata, pa mnogi pacijenti sada traže zaštitu Hrvatske komore dentalne medicine, ali ona je nemoćna.

– Mi smo stalno upozoravali na ovu problematiku, koja se i sada pojavila, a to je da su prava naših građana kao pacijenata ondje nedefinirana i ušteda od 30 posto, kako se sada vidi, baš i nije isplativa. Recimo, ortodoncija u Novom Sadu jest 30 posto jeftinija, ali u to treba uračunati i najmanje 15 odlazaka onamo. Sada se dio pacijenta javlja i pita kako da ostvari svoja prava zbog zatvorenih granica, ali mi ne možemo pomoći, to je rizik koji su sami preuzeli. Takvi pacijenti sada moraju tražiti ordinaciju kod nas koja uopće želi preuzeti dopola obavljen posao, što je ponekad problem – naglašava dr. sc. Sikora.

Drugi je aspekt povećanje posla u stomatološkim ordinacijama vezan uz estetske korektivne usluge, odnosno filere i injekcije botoksa, kao i izbjeljivanje zuba. – Građana koji dolaze na izbjeljivanje zuba ili zbog filera imamo više nego ikada prije. To su također usluge zbog kojih se išlo u susjednu Srbiju, a kako je to nešto što se mora održavati jer se u suprotnom vidi nagla promjena, sugrađani tu vrstu usluga nastavljaju tražiti kod nas u Osijeku – otkriva dr. Čes.