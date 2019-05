Ovo je najhladniji svibanj u zadnjih 30-ak godina, a možda bude i najkišovitiji

Ovaj svibanj najhladniji je u posljednjih tridesetak godina, a i treći najhladniji u posljednjih 70 godina. Posljednji smo put ispod 20 stupnjeva bili još 1991.

Uz to postoji mogućnost da ovaj mjesec čak nadmaši dosad najkišovitiji svibanj 1954. i postane najkišovitiji mjesec u godini, piše Dunja Mazzocco Drvar za Vijesti.hr. Da bi se to dogodilo do petka treba pasti još 40-ak litara, što nije nemoguće.

Što se unutrašnjosti tiče, sutrašnji dan bit će pretežno oblačan i kišovit, mjestimice s izraženijim grmljavinskim pljuskovima, a dnevna temperatura ostat će ispod 20 stupnjeva. Četvrtak će biti vjetrovitiji i svježili, ali će kiše biti manje, iako se i dalje očekuje gotovo cijelog dana. U petak će se na zapadu vrijeme napokon smiriti i do kraja tjedna će vrlo vjerojatno biti uglavnom sunčano i suho, dok će u gorju i osobito na istoku ostati nestabilno.

I na Jadranu će srijeda i četvrtak biti vrlo kišoviti, pri čemu se u Istri, na Kvarneru i dijelu sjeverne Dalmacije očekuje obilna kiša. Bura će u četvrtak otjerati oblake i donijeti stabilizaciju, ali ne baš potpunu. Mala mogućost za kišu ipak postoji i dalje, osobito na južnom Jadranu. Nakon svježije sredine tjedna, ponovno će biti sve toplije, u subotu i nedjelju već ponovno oko 25 °C.