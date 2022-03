Otkrivena strašna sudbina trudnica iz granatiranog rodilišta: 'Prebacili su ih u kazalište u Mariupolju'

Neki od najgorih napada od početka ruske invazije na Ukrajinu upravo su bili na dječju bolnicu i rodilište u Mariupolju kao i bombardiranje kazališta u Mariupolju ispod kojeg se nalazilo sklonište u kojem je u tom trenutku zaklon potražilo oko 900 civila.

U granatiranju dječje bolnice i rodilišta u Mariupolju poginulo je troje ljudi, a najmanje je 17 ranjenih među kojima su bili i pacijenti kao i osoblje. Napad je zaprepastio svijet i izazvao brojne osude.

- Kakva je to zemlja Rusija koja se toliko boji bolnica i rodilišta da ih uništava? - zapitao se tada ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ruska vojska odbacila je optužbe da su granatirali civilnu infrastrukturu te su kazali da je ukrajinska kontroverzna pukovnija Azov bila ta koja je koji dan prije otjerala pacijente i osoblje te su zauzeli borbene položaje u bolnici.

Fotografija trudnica koje bježe iz bolnice neke su od fotografija koje su obilježile ovaj rat. Međutim, kako doznaje Sky News trudnice su iz oštećene bolnice prebacili u sklonište ispod kazališta kako bi bile sigurne. Rusi su bombardirali kazalište i vjeruje se da je u trenutku napada u njemu bilo oko 900 ljudi te da je poginulo oko njih 300. Potpuni podaci nisu poznati s obzirom na to da nisu posve raščišćene ruševine skloništa.

- Znam da je bilo trudnica koje su doveli iz rodilišta iz bolnice koja je bila bombardirana par dana ranije. Doveli su ih u kazalište jer je to velika zgrada te su ih sve stavili zajedno s djecom u garderobu za glumce. To je bilo u dijelu zgrade kojeg su bombardirali. Te žene su bile u kazalištu, točno tamo gdje je pala bomba. To je sve što znamo - kazala je mještanka Diana Berg koja je uspjela pobjeći, piše Sky News.

