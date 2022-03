Ruskog generala prozvali 'Krvnikom Mariupolja': 'Naredio je bombardiranje dječje bolnice, kazališta'

Malo tko je znao za ukrajinski grad Mariupolj prije početka ruske invazije, međutim upravo je taj grad postao jedan od simbola nemilosrdnog uništenja.

Ukrajinski dužnosnici optužili su visokorangiranog ruskog zapovjednika za neke od najgorih zločina rata, uključujući i zračni napad na dječju bolnicu u Mariupolju, te ga prozvali "Krvnikom Mariupolja", piše NY Post.

- Zapamtite ga. Ovo je Mikhail Mizintsev. On vodi opsadu Mariupolja. On je bio taj koji je naredio bombardiranje dječje bolnice, kazalište..itd . Ima iskustvo uništavanja gradova u Siriji. Pobrinut ćemo se da ga upoznamo u Hague - napisala je u tvitu čelnica ukrajinskog Centra za građanske slobode Aleksandra Matvičuk i objavila fotografiju general-pukovnika koji je na čelu ruskog Centra za kontrolu nacionalne obrane.

Remember him. This is Mikhail Mizintsev. He is leading the siege of Mariupol. It was he who ordered the bombing of a children's hospital, the drama theatre etc. He has huge experience of destroying cities in Syria. We’ll take care of the meeting him in the Hague#RussianWarCrimes pic.twitter.com/9mWzoCnofl