Otkazano već 180 letova

Croatia Airlines ove je godine otkazao ukupno 180 letova, od čega njih 106 zbog produljenog održavanja zrakoplova. U upravi CA kažu da je do kašnjenja u održavanju aviona iz njihove flote, a kojih je ukupno 12, među ostalim, došlo zato što su na velikom pregledu, koji se obavlja svakih šest godina, imali dva Airbusa i jer su na dva Dasha imali nepredviđene radove.

Osim što je otkazivala letove, zbog manjka raspoloživih aviona, CA je morao kratkoročno unajmljivati zrakoplove drugih kompanija, a njima je, prema podacima uprave, dosad obavljeno 106 letova. S obzirom na to da još jedan Dash nije u pogonu, a njegovo vraćanje u promet očekuje se u sljedećih osam dana, u tom će periodu unajmljenim avionima Croatia Airlines obaviti još 34 leta. U upravi CA kažu da je broj otkazanih letova i letova koji su obavili sa zrakoplovima u kratkoročnom najmu u dosadašnjem dijelu ove godine dvostruko veći nego prošle godine, ali da je na istoj razini u odnosu na 2016. Poručili su i da je od ukupno 8317 letova u ovoj godini otkazano njih 1,7 posto. Pritom u upravi CA kažu da će oni imati 50-ak dana kašnjenja u održavanju svojih 12 zrakoplova i da su ta kašnjenja normalna stvar u avijaciji. Koliko će kompaniju koštati kratkoročni najmovi zrakoplova u upravi nisu otkrili, no priznali su da su ti letovi trenutno neprofitabilni. No smatraju da je bilo bitnije prevesti putnike.

Na tvrdnje Hrvatskog sindikata prometnih pilota (HSPP) da je do kašnjenja u održavanju zrakoplova došlo zbog lošeg planiranja i egzodusa radnika, u upravi odgovaraju da to nije točno. Tako su naveli da u posljednjih sedam godina u tehnici CA stalno radi između 290 i 300 ljudi, od toga 70 do 90 certificiranog osoblja od kojih je u prosjeku 10-ak vanjskih mehaničara. Iz CA je, tvrde, lani otišlo pet pilota, od kojih dva u mirovinu, a 2016. otišla su trojica, od toga jedan u mirovinu. Ove godine CA nije napustio ni jedan pilot. U posljednjih pet godina je, kažu, kompaniju napustilo pet-šest članova kabinskog osoblja. CA trenutačno ima 124 pilota i 203 člana kabinskog osoblja. U upravi CA očekuju da će ovu godinu završiti s dobiti od sedam milijuna kuna. Pisma HSPP-a o stanju u kompaniji ocijenili su pritiskom sindikata da se za predsjednika uprave CA izabere Boško Matković. Sindikati su pak prihvatili poziv uprave na pregovore o novom kolektivnim ugovoru, stari je istekao još prije 17 mjeseci. No kako doznajemo, sindikatima je štrajk i dalje jedna od opcija.