Otkako je na vlasti Trump, SAD kupuje manje pištolja

Kako se pogoršanje svjetske sigurnosti odražava na poslovanje karlovačkog HS Produkta, najvećeg hrvatskog proizvođača oružja, govori direktor tvrtke Željko Pavlin:

– U SAD-u, našem glavnom tržištu, to se odražava negativno, dok je u ostatku svijeta primjetna veća zabrinutost za sigurnost. I to kod država, ali i kod stanovništva pa se oni nešto više naoružavaju. Dakle, nama se pojačava prodaja u ostatku svijeta.

To je dosta apsurdna situacija jer u SAD-u je na vlasti Trump, koji je zastupnik vojne industrije i pobornik naoružavanja građana, a izgleda da se Amerikanci osjećaju mirnijima i smanjili su osobno naoružavanje.

Istina, to je naizgled paradoks. Prije su tamo možda bili više zabrinuti za svoju sigurnost te da će za Obamina mandata doći do restrikcija u nabavi osobnog oružja. Sada su pak sigurni da, dok je Trump na vlasti, do restrikcija neće doći. Mi proizvođači oružja vidimo i osjećamo da je tzv. fear factor u vrijeme Trumpa daleko manji.

Vi ste već dugo na američkom tržištu i vjerojatno ste prošli nekoliko takvih ciklusa povećane i smanjene potražnje oružja?

To su već prirodni ciklusi, no primijetili smo da općenito u vrijeme vlasti demokrata prodaja našeg oružja ide bolje.

To za vašu tvrtku znači da se morate orijentirati na druga tržišta, ali i na druge proizvode?

U ciklusima dolazi do zasićenja u prodaji pištolja u SAD-u, tako da je i u strategiji HS Produkta širenje na druga tržišta. U posljednjih nekoliko godina prodaja pištolja na drugim tržištima udvostručuje se svake godine. Sve je više prihoda i od prodaje naše jurišne puške VHS-2 te nekih novih pištolja i optičkih ciljnika. Radimo i na proizvodima dvojne namjene, civilne uporabe, robotike i od tog programa puno očekujemo.

Od početnih 95 posto ukupne prodaje na tržištu SAD-a gdje ste sada?

U posljednjih nekoliko godina na tržištu SAD-a prodajemo 70 posto proizvodnje. Financijski u 2018. čak smo 60 posto ostvarili u SAD-u, a 40 posto u ostalim zemljama.

To je zato što je dobar početak prodaje jurišne puške?

Da, u 2018. izvoz pušaka bio je znatan, plasirali smo ih oko 45 tisuća.

Vaša VHS puška postaje sve poznatija u svijetu, premda ju je puno teže prodavati nego pištolje?

Teže ju je prodavati jer se ona prodaje isključivo državama, bilo ministarstvima unutarnjih poslova ili obrane, a to što se počela pojavljivati i u svjetskim akcijskim filmovima dobrodošla je reklama za nju.

Imate li problema s odljevom kadrova?

I dalje vodimo vlastito školovanje, a i Grad Karlovac uključen je u program srednje tehničke škole koja je nama prilagodila svoje programe. Provodimo doškolovanje zaposlenika i većih problema nemamo. Nešto ljudi jest otišlo raditi van, najviše u Njemačku, gdje su ti specijalizirani kadrovi jako traženi. Oni se u Karlovcu, naime, školuju i obučavaju na jednako modernim strojevima kakvi se koriste u sličnim industrijama u Njemačkoj.

Može li vaša industrija aplicirati za sredstva iz europskih fondova?

Kandidirali smo naš centar za kompetencije, automatizaciju i moderne tehnologije za novac iz fondova EU i na tome radimo već treću godinu. Proces evaluacije je pri kraju i očekujemo da ćemo iz EU povući znatna sredstva. Taj nam je centar vrlo važan za razvoj novih proizvoda i tehnologija.

Jesu li u tijeku neki kvalitetniji natječaji u svijetu i koja su vam tržišta perspektivna?

Daleki i Bliski istok su važni, otvaraju se tržišta Afrike, uspjeli smo doći na ta tržišta. Ove i iduće godine prilagođavamo tome i marketinšku strategiju i brendiranje proizvoda.

Računate i na prijenos vaše tehnologije nekim drugim proizvođačima u svijetu?

Malo je toga što netko nama može prenijeti jer smo u vrhu, ali više je onih kojima mi možemo prenijeti neke dijelove naše tehnologije. Pripremamo nekoliko takvih zajedničkih projekata i pred potpisivanjem smo ugovora. Računamo na sličnu poslovnu logiku kao što je bila primjerice ona koja je povezala zajednički interes Applea i Samsunga koji zajedno dominiraju tržištima.