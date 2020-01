Otac dječaka: 'Odvedite ga što dalje jer od njega nikad neće biti čovjeka'

Roditelji dječaka rođenog 2004. godine optuženi su na Općinskom sudu u Čakovcu uvjetno na osam mjeseci zatvora jer su grubo zanemarili svoje dužnosti podizanja, odgoja i obrazovanja djeteta. Događalo se to od 2015., kad je imao svega 13 godina, do 27. siječnja 2019. godine u međimurskom selu Piškorovcu i na području Zagreba.

Dječak je ispričao da su posljednje četiri godine povremeno živjeli u napuštenoj kući bez kupaonice i kuhinje u Zagrebu, gdje su skupljali staro željezo koje bi otac onda prodavao. Roditelji su povrememo odlazili prositi, a on je odlazio sam jer "zna cijeli Zagreb i ne boji se".

Roditelji nisu znali gdje je, a nije ga ponekad bilo po dva do tri dana. Prespavao bi u autobusu koji vozi noću. Roditelji su vikali na njega, no ne boji ih se. Školu je sam napustio u petom razredu jer mu nije bilo lijepo. Kuća u Piškorovcu nema vrata ni prozora, no struju i vodu imaju. I majka i otac odbijaju preuzeti bilo kakvu brigu oko sina, a dječak je tijekom svjedočenja nastojao umanjiti njihovu odgovornost, prikazujući ih brižnima, premda podaci Centara za socijalnu skrb i policijskih uprava govore suprotno. Većinu vremena obitelj provodi u skitnji u Zagrebu, samo nekoliko puta su zatečeni kod kuće i ništa od dogovorenog sa socijalnim radnicima nisu ispoštovali.

Odbijaju suradnju, izmišljaju razloge kojima opravdavaju svoje postupke i većinu vremena ne znaju gdje su im djeca. Prvookrivljena majka priznala je da je dječak u Zagrebu s 13 godina sam odlazio u grad i prosio, te da su ju dva ili tri puta zvali iz policije da dođe po njega. Misli da dječak nije nijednom ponavljao razred. Zna, rekla je, da sin puši "galaxy" jer se osjeća specifičan miris. Otac je samo poručio da ga više ništa o sinu ne zanima i pozvao je policiju i socijalne radnice da ga odvedu što dalje jer od njega "nikada neće biti čovjeka".