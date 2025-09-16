Oporba kritizirala deveti paket mjera: 'Tresla se brda, rodio se miš'

Vladin deveti paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu kojima se i postupno izlazi iz mjera subvencioniranja energenata u oporbi su u utorak ocijenili novim pogoršanjem standarda građana te očekuju daljnji rast inflacije i cijena, ponajprije hrane i režija. Boris Lalovac (SDP) mišljenja je da će mjere koje sada Vlada popušta za građane značiti samo novo pogoršanje standarda, i to pogotovo kada je riječ o režijama.

Unatoč zamrzavanja cijena 70 proizvoda, što je Vlada koristila kao mjeru za suzbijanje inflacije, cijene hrane i dalje rastu, što je objavio HNB u petak. To znači da mjere koje Vlada donosi na tržištu pokazuju drugu dinamiku, rekao je Lalovac. Dosta zabrinjava, naglasio je, informacija HNB-a da će se inflacija u 2025. godini povećati i ubrzati, i više neće imati trend smanjenja. Inflacija će ići s 3 na 3,6 posto, a koristimo li harmonizirani europski indeks, inflacija će narasti do 4,2 posto, upozorava.

„Struktura tog indeksa pokazuje, a i HNB kaže da će u ovoj godini najviše narasti cijene hrane i energije. No, HNB je radio analizu bez ovog otpuštanja cijena i tek će sada ozbiljno udariti na kućne budžete. Režije su, bez ovog povećanja, otišle 8,1 posto u odnosu na kolovoz 2024. godine, cijena hrane je skočila 6,3 posto i možemo zamisliti što će tek biti sada kada su ozbiljno popustili mjere pomoći”, istaknuo je. Što se tiče cijena hrane i energije, nažalost, ništa dobro neće biti ne samo u ovoj godini i nego i u sljedećoj, ustvrdio je.

"HNB u svojoj analizi kaže da će cijena hrane nastaviti rasti u 2026. godini i to više nego realne plaće, a upozorili su i da će se u ovoj godini prepoloviti realni rast plaća, i to s 11 na 5,9 posto. Dakle, plaće ozbiljno usporavaju, inflacija opet ide prema gore i nema naznaka smanjenja, pogotovo što se tiče hrane”, ustvrdio je Lalovac.

Kujundžić: Tresla se brda, rodio se miš

Ante Kujundžić (Most) zapitao je je li ovo uistinu sve što je Vlada mogla napraviti te ocijenio da imamo situaciju da Vlada trenutačno gasi požar koji gori u novčanicima hrvatskih građana s polupraznom bočicom vode od tri decilitra i znamo ishod cijele priče.

„Svi željno iščekujemo sjednicu na kojoj će premijer predstaviti mjere koje će nam olakšati život i na kraju – tresla se brda, rodio se miš jer dobijemo nekakva četiri eura mjesečno za energente, odnosno, nekakvih 50 eura godišnje za olakšanje kućnog budžeta hrvatskih građana”, istaknuo je.

Očekivao je i "puno veće motorno gorivo u one koji su nosivi stup ovog društva, a to su poduzetnici". Ovo smanjivanje, dodaje, možda je najava onoga što će ih dočekati sljedeće godine, a to je da neće imati nikakvu subvenciju u poslovanju.

Pritom Vlada ne radi apsolutna ništa kako bi ukinula ili dokinula fiskalne, parafiskalne i sve ostale namete koje guše hrvatsko poslovanje. To znači da ti poduzetnici svojim radnicima neće moći dati plaću koja bi se mogla nazvati vrijednom i dostojnom življenja, kazao je Kujundžić.

U Mostu smatraju da Vlada puni svoj budžet na valu inflacije, a građanima to ne vraća. Poručuju i da se građani trebaju zapitati kako je moguće očekivati veće subvencije u državi u kojoj je u 2024. godini porastao broj službenika i namještenika pa imamo preko sedam tisuća ljudi direktno nalinkanih na državni proračun.