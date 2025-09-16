VIDEO Vlada smanjuje subvencije za režije: Evo koliko će otprilike rasti računi za struju, a kome ostaje pomoć

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila deveti paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. "Riječ je o naporu Vlade, kao što ga ulažemo proteklih godina, da pomognemo našim građanima, gospodarstvu i institucijama riješiti sve obaveze koje su pred njima kada je riječ o troškovima energenata, uz ciljanu potporu onima kojima je najpotrebnije", kazao je uvodno premijer Andrej Plenković. "Ukupan paket vrijedan je 175 milijuna eura", dodao je.

Plenković se prvotno osvrnuo na tržišne cijene plina koje su, kaže, presudne u određivanju cijena električne energije. "Krajem 2021. dolazi do rasta cijena energenata, da bi svoj vrhunac to doživjelo tijekom 2022."

Foto: Vlada RH

"Ovaj paket mjera odnosi se najprije na cjenovno pristupačnu energiju za koju ćemo izdvojiti 115 milijuna eura. Riječ je o troškovima struje, plina i toplinarstva. Naravno da se ove mjere odnose na sva kućanstva. Odnose se i na javni i neprofitni sektor", rekao je Plenković.

Nakon 1. studenog, predstavljeno je na sjednici Vlade, račun za električnu energiju koji je bio 40,65 eura porast će na prosječnih 43,65 eura, dok će od 1. siječnja iznositi 45,61 euro. "Još uvijek, ono što je bit, nastavljamo subvencioniranje. Umjesto 50, bit će 45,61", napomenuo je Plenković.

Foto: Vlada RH

"Kada je riječ o plinu, prosječan račun od 50 eura danas je snižen za 16 posto. To jest, ono što bi ljudi inače plaćali 50 eura, danas plaćaju 42 eura. Nakon 1. listopada, račun će iznositi 46 eura", rekao je premijer te dodao kako je vrijednost mjere 18 milijuna eura.

Foto: Vlada RH

Što se tiče toplinarstva, prosječan račun od 46,27 eura mjesečno snižen je za 18,4 posto na 37,75 eura. Od 1. listopada, račun od 37,75 eura porast će na prosječnih 41,53 eura.

Foto: Vlada RH

Plenković se osvrnuo i na naknade za troškove energije. Naime, mjesečna naknada za troškove električne, plinske ili toplinske energije iznosit će 70 eura, a na nju ima pravo 117.000 osoba sa statusom ugroženog kupca energenata. Obuhvaćeni su korisnici zajamčene minimalne naknade, inkluzivnog dodatka prve, druge ili treće razine potpore kojima nije osigurana usluga smještaja ili organizirano stanovanje, korisnici nacionalne naknade za starije te novčane naknade za nezaposlene branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata.

Postoje i naknade za pružatelje socijalnih usluga. Riječ je o 70 eura pružateljima usluge smještaja u udomiteljskoj obitelji, 80 eura pružateljima usluge pomoć u kući te od 140 do 540 eura pružateljima usluge smještaja, organiziranog stanovanja i boravka. Opseg mjere je 520 pružatelja usluga i više od 2330 udomiteljskih obitelji.

Plenković je najavio kako se nastavlja i važna mjera za studente. "Mi smo u ovim vremenima krize, zahvaljujući subvencijama koje smo plasirali putem Ministarstva obrazovanja, osigurali da našim studentima cijena u menzama ostane nepromijenjena. Dakle, jedan obrok studenta danas košta 0,86 eura."

Nastavljaju se i naknade nezaposlenim hrvatskim braniteljima. Naime, više od 15.000 osoba imat će pravo na jednokratnu novčanu naknadu od 100 eura radi ublažavanja rasta troškova života. Naknada je namijenjena hrvatskim braniteljima – korisnicima novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, hrvatskim braniteljima – korisnicima zajamčene minimalne naknade te hrvatskim braniteljima koji se vode u evidenciji nezaposlenih.

Foto: Vlada RH

"Rekapitulacija ovog paketa pomoći je sve skupa nešto više od 175 milijuna eura. Uz sve ove mjere koje su ovdje, još uvijek traje mjera potpore javnom prijevozu koja iznosi 10 milijuna eura i vrijedi do kraja ožujka iduće godine. I tu smo napravili veliki iskorak. Mi ćemo na kraju ove godine doći u poziciju da se prvi put isplaćuje i godišnji dodatak našim umirovljenicima", ustvrdio je Plenković.