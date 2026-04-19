On je najveća noćna mora demokratske Europe: Svi strahuju od njegovog veta, evo i zašto

Bivši vojni pilot i političar sklon Rusiji Rumen Radev glavni je favorit na parlamentarnim izborima u Bugarskoj, što u dijelu Europe izaziva zabrinutost zbog mogućeg slabljenja jedinstva EU-a oko Ukrajine. Radev bi, prema anketama, trebao osvojiti najviše glasova, no za formiranje vlade vjerojatno će mu biti potrebni koalicijski partneri, piše Telegraph. Radev, koji je napustio predsjedničku funkciju kako bi pokušao preuzeti izvršnu vlast, kampanju je temeljio na borbi protiv korupcije i političke nestabilnosti koja traje od 2021. godine.

On obećava obračun s oligarsima i, kako tvrdi, “lokalnim moćnicima” koji dominiraju pojedinim regijama. Njegova stranka Progressive Bulgaria vodi u anketama s oko 30 posto potpore, ispred stranke GERB bivšeg premijera Boyka Borissova. Ipak, njegov politički smjer izaziva podjele. Radev je više puta pozivao na mirovne pregovore s Rusijom i odbacio mogućnost slanja vojne pomoći Ukrajini, zbog čega ga neki uspoređuju s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom, poznatim po blokiranju pojedinih odluka EU-a. U slučaju dolaska na vlast, Radev bi mogao koristiti pravo veta kako bi usporio europske sankcije Moskvi ili pomoć Kijevu.

Unatoč tome, analitičari smatraju da bi ga potreba za koalicijama mogla prisiliti na umjereniji pristup. Kao potencijalni partner spominje se proeuropski blok We Continue the Change – Democratic Bulgaria, koji također zagovara reforme, ali uz jasnu euroatlantsku orijentaciju. U ožujku je Bugarska zatražila pomoć Europske unije u suzbijanju ruskih dezinformacija na društvenim mrežama i propagandnim internetskim stranicama utječu na izbore u toj zemlji. No, to se nije svidjelo Radevu. - Nitko izvana ne može doći i govoriti nam za koga i što ćemo glasati. O tome odlučujemo ovdje, mi Bugari, poručuje Radev koji na taj zahtjev gleda kao na trik za namještanje izbora.

Evelina Slavkova iz istraživačkog centra Trend za britanski Telegraph ističe da je malo vjerojatno da će Radev poduzimati neke izravne poteze usmjeravanja Bugarske prema Rusiji te da je tijekom kampanje izbjegavao davati jasne odgovore o toj temi. Ona kaže da se unatoč svim neslaganjima među nekim političarima Bugarska drži uključenom i u EU i u NATO-u.

Stariji birači iz ruralnih područja masovno se okreću Radevu. - Vidim lidera koji može napraviti drastičnu promjenu i osigurati sigurnost ljudima, kaže Nikolaj Vasiliev, poljoprivrednik iz pokrajine Haskovo u Bugarskoj. Odbacio je tvrdnje da je Radev proruski orijentiran i kaže da jednostavno pristojnog i poštenog premijera koji bi bio dostojanstven vođa.

Bugarska, koja broji oko 6,5 milijuna stanovnika, suočava se s kroničnom političkom nestabilnošću i visokom percepcijom korupcije, zbog čega su ovi izbori dodatno važni. Iako dio birača u Radevu vidi lidera koji može donijeti promjene i stabilnost, ostaje otvoreno pitanje hoće li njegova politika približiti zemlju Rusiji ili će ostati unutar okvira EU-a i NATO-a.