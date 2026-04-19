NOVI Orbán?

On je najveća noćna mora demokratske Europe: Svi strahuju od njegovog veta, evo i zašto

FILE PHOTO: Bulgarian President Radev officially steps down in Sofia
STOYAN NENOV/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
19.04.2026.
u 08:50

Radev je više puta pozivao na mirovne pregovore s Rusijom i odbacio mogućnost slanja vojne pomoći Ukrajini

Bivši vojni pilot i političar sklon Rusiji Rumen Radev glavni je favorit na parlamentarnim izborima u Bugarskoj, što u dijelu Europe izaziva zabrinutost zbog mogućeg slabljenja jedinstva EU-a oko Ukrajine. Radev bi, prema anketama, trebao osvojiti najviše glasova, no za formiranje vlade vjerojatno će mu biti potrebni koalicijski partneri, piše Telegraph. Radev, koji je napustio predsjedničku funkciju kako bi pokušao preuzeti izvršnu vlast, kampanju je temeljio na borbi protiv korupcije i političke nestabilnosti koja traje od 2021. godine.

On obećava obračun s oligarsima i, kako tvrdi, “lokalnim moćnicima” koji dominiraju pojedinim regijama. Njegova stranka Progressive Bulgaria vodi u anketama s oko 30 posto potpore, ispred stranke GERB bivšeg premijera Boyka Borissova. Ipak, njegov politički smjer izaziva podjele. Radev je više puta pozivao na mirovne pregovore s Rusijom i odbacio mogućnost slanja vojne pomoći Ukrajini, zbog čega ga neki uspoređuju s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom, poznatim po blokiranju pojedinih odluka EU-a. U slučaju dolaska na vlast, Radev bi mogao koristiti pravo veta kako bi usporio europske sankcije Moskvi ili pomoć Kijevu.

Unatoč tome, analitičari smatraju da bi ga potreba za koalicijama mogla prisiliti na umjereniji pristup. Kao potencijalni partner spominje se proeuropski blok We Continue the Change – Democratic Bulgaria, koji također zagovara reforme, ali uz jasnu euroatlantsku orijentaciju. U ožujku je Bugarska zatražila pomoć Europske unije u suzbijanju ruskih dezinformacija na društvenim mrežama i propagandnim internetskim stranicama utječu na izbore u toj zemlji. No, to se nije svidjelo Radevu.  - Nitko izvana ne može doći i govoriti nam za koga i što ćemo glasati. O tome odlučujemo ovdje, mi Bugari, poručuje Radev koji na taj zahtjev gleda kao na trik za namještanje izbora.

 Evelina Slavkova iz istraživačkog centra Trend za britanski Telegraph ističe da je malo vjerojatno da će Radev poduzimati neke izravne poteze usmjeravanja Bugarske prema Rusiji te da je tijekom kampanje izbjegavao davati jasne odgovore o toj temi. Ona kaže da se unatoč svim neslaganjima među nekim političarima Bugarska drži uključenom i u EU i u NATO-u. 

Stariji birači iz ruralnih područja masovno se okreću Radevu. - Vidim lidera koji može napraviti drastičnu promjenu i osigurati sigurnost ljudima, kaže Nikolaj Vasiliev, poljoprivrednik iz pokrajine Haskovo u Bugarskoj. Odbacio je tvrdnje da je Radev proruski orijentiran i kaže da jednostavno pristojnog i poštenog premijera koji bi bio dostojanstven vođa.

Bugarska, koja broji oko 6,5 milijuna stanovnika, suočava se s kroničnom političkom nestabilnošću i visokom percepcijom korupcije, zbog čega su ovi izbori dodatno važni. Iako dio birača u Radevu vidi lidera koji može donijeti promjene i stabilnost, ostaje otvoreno pitanje hoće li njegova politika približiti zemlju Rusiji ili će ostati unutar okvira EU-a i NATO-a.

GN
GNKDZ1986
09:19 19.04.2026.

Bugarska je ekonomski pobjegla od srbije svjetlosnu godinu i naravno da se narod Bugarske ne želi vratiti nikada više na ekonomski nivo srbije...tako će o ovaj ili bilo koji pobjrdnik izbora dizati ručice vješto.

CR
crocro
09:33 19.04.2026.

Cijeli svijet evoulira u saveze, točno se zna koje zemlje pripadaju kojim savezima. Europa mora biti jedinstvena ako želi biti svjetski subjekt. Ovo što neki navodite, da neke zemlje Europe žele biti samostalne, to se može pripisati nekim drugim prošlim vremenima. Što bi predstavljala jedna mala zemljica, bez obzira zvala se ona Mađarska, Bugarska, Slovenija, Slovačka, ili pak Hrvatska, ako bi bile izvan članstva saveza zvanog EU? Ništa. Bile bi na vjetrometini i u zapećku na koje nitko ne bi obraćao pozornost a i bile bi na meti osvajača, a kada bi vidjele da ne ide i da nema sredstava zajednice, onda bi opet razmišljale o ulasku u savez. Danas to već razmišlja Velika Britanija jer je već dokazano da su izlaskom pogriješili. Dakle, budućnost Europe je u jakom savezu i solidarnosti, a nekim novim Orbanima treba dati prigodu da sami o sebi odlučuju ali europske bipe trebaju biti zatvorene, a ne da povlače sredstva EU a naginju istoku i Rusiji. To valja presjeći. U suprotnom upravo ti mali Orbani koji su veći katolici od Pape, raditi će na uništavanju jedinstva, stabilnosti i budućnosti europske zajednice naroda. O malim državicama izvan EU, nitko neće skrbiti kako gospodarski tako i zaštitinički. A vrlo je znakovito kako su to vođe upravo malih državica iz komunističkih sustava upravljanja. Koje sada žele igrati ulogu nekih europskih moćnika a propali bi bez potpore EU.

Avatar alteralterego001
alteralterego001
09:28 19.04.2026.

Završit će kao i Orban. Nisu narodi istočne Europe blesavi da bi opet bili siromasi pod Ruskom ili bilo kakvim autoritativnim režimom. To se najbolje vidjelo na zadnjim izborima u Mađarskoj.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

