Je li moguće: Što se događa s ovim vodopadom nakon udara uragana

Snimka "okrenutog vodopada" u Mallerstang Edgeu u ovih je dana pokazala koliko priroda može očarati svojim ljepotama.

Iako "okrenuti vodopad" može zvučati poput naziva prirodne pojave iz filmova znanstvene fantastike ili nečega što je došlo iz uma tvoraca videoigara, slike ove fantastične pojave ipak su stvarne i neopisive.

Oluja Helene koja je iz SAD-a uspjela doći čak i do Europe, donijela je visoke temperature i jak vjetar do Velike Britanije, ali i ovu predivnu i rijetku pojavu.

Turning wet & windy overnight. An Ex Hurricane #Helene #StormHelene heading towards the U.K. & drawing up warm air from the mid Atlantic (that is why it’s so mild today) Plus winds widely gusting 40-50mph for W & N Eng & Wales, up to 55-65mph for exposed coasts. @GMB pic.twitter.com/ZFvTJm37Vp