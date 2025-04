VIDEO Svi su primijetili zanimljiv detalj kod Trumpa i Zelenskog na sprovodu pape

Javnost uspoređuje razlike u tome kako su predsjednici Volodimir Zelenski i Donald Trump dočekani na sprovodu Pape Franje, prenosi portal Unilad. U subotu, svjetski čelnici iz cijelog svijeta okupili su se u Rimu kako bi posljednji put odali počast papi Franji. Trump je stigao sa suprugom i prvom damom SAD-a Melanijom Trump, pridruživši se Starmeru, Zelenskom i princu Williamu na ceremoniji. No, ljudi su primijetili očite razlike u načinu na koji su lideri dočekani, pri čemu se jedna razlika posebno istaknula.

Na snimkama podijeljenim na platformi X, vidi se kako je Zelenski dočekan pljeskom okupljenih, dok Trump, čini se, nije dobio takav doček. "Dok je Zelenski dočekan spontanim pljeskom, Trump, u svom plavom odijelu na sprovodu Pape Franje, nije dobio nikakvu reakciju," pisalo je u opisu videa. Ljudi su brzo komentirali, a jedan korisnik je napisao: "To je puno pljeska u čast #Zelenskog – nije to tek šačica ljudi." Drugi je dodao: "Kakav lijep i iskren prizor, usred sve boli i galame, vidjeti da Europa cijeni ovog čovjeka. Zelenski, pravi lider."

