Odbrojavamo do najpoznatijeg tradicionalnog Ispraćaja Stare godine u podne u Općini Fužine

Odbrojavanje do najpoznatijeg tradicionalnog Ispraćaja Stare godine u podne koji se održava u petak, 31. prosinca, u Općini Fužine već je krenulo. Bogati program, prilagođen epidemiološkim mjerama, održava se na čak tri lokacije te uz očaravajuće jezero Bajer.

Definitivno će se u fužinarskom kraju najduže slaviti dolazak 2022. godine, a fenomenalno zagrijavanje u novogodišnje slavlje bit će najromantičnija Šetnja pod bakljama uz jezero Bajer do špilje Vrelo koja se održava u četvrtak, 30. prosinca s početkom u 16 sati. Okupljanje sudionika je kod beach bara Čoka gdje će ih glazbeno utopliti harmonikaši i truba. Šetnja se odvija u manjim grupama u pratnji vodiča, a kulminirat će obilaskom magične špilje Vrelo te je po povratku sudionicima osiguran prijevoz do centra Fužina. Kotizacija iznosi 60 kuna za odrasle i 30 kuna za djecu, a uključuje baklje, kuhano vino ili čaj, prijevoz do centra Fužina te razgled špilje Vrelo.

Ispraćaj Stare godine u podne – program od 10 do 18 sati

Sudionici će ispratiti Staru godinu uz iznimno atraktivan program ove godine koji započinje od 10 sati, a aktivnosti su raspoređene duž čarobnog jezera Bajer, u Fužinama na igralištu, samom centru Fužina te u mjestu Vrata. Kod caffe bara Sky, uz samo jezero Bajer, sudionike će od 10 sati oduševiti Kesten i Papaja cirkus show. Od 10:45 sati Opatijski kukali će se okupati u hladnom jezeru Bajer, kod beach bara Čoka, a sudionici će ih utopliti bodrenjem. Svoj fantastičan performans Kesten i Papaja cirkus show nastavit će u 11:15 sati kod beach bara Čoka.

Točno u podne, 31. prosinca, sve sudionike očekuje spektakularan Ispraćaj Stare godine uz vatromet i baklje kojeg će glazbeno začiniti poznati riječki tamburaški sastav Merak, uz vođenje Dražena Turine Šajete. U koncertu će sudionici moći uživati na samom igralištu u Fužinama. DJ Nikola puštat će glazbu kod caffe bar Oaze. U 13 sati svoj jedinstven performans predstavit će Prometeus fire show i to kod caffe bara Bajer.

Dječji doček Nove godine

Posebno atraktivan će biti i dječji doček Nove godine koji će se održati od 17 sati s lijeve strane jezera Bajer kada će najmlađi sudionici uživati u vatrometu.

Gastro ponuda

Ovogodišnji Ispraćaj Stare godine u Općini Fužine prati i bogata gastro ponuda dostupna na više različitih lokacija kako bi se svim sudionicima osigurala kvalitetna podrška u pridržavanju epidemioloških mjera. Za neposredan pristup pozornici kada će nastupati tamburaški sastav Merak, od 10 do 15 sati, bit će potrebno predočiti potvrdu o PCR ili antigenskom testu ili pak cijepljenju.

U samom centru Fužina bit će otvoreni caffe Bar Oaza & fast food Kampica, caffe bar Infinity & fast food Royal, caffe bar Tren, konoba Volta, Lovački dom Arnika, pizzeria Landravec, uz jezero Bajer beach bar Sky 3 & fast food factory Korito, beach bar Čoka i caffe bar Bajer, a u mjestu Vrata pizzeria Furman i caffe bar Sky. Na igralištu u Fužinama domaći OPG-ovi predstavit će svoje autohtone, goranske proizvode. Partneri ovogodišnjeg Ispraćaja Stare godine u podne su Hrvatska turistička zajednica, Primorsko-goranska županija, Turistička zajednica Kvarnera te Turistička zajednica Gorskog kotara. Više informacija potražite na Facebook stranici Tourist info Fužine @tfuzine.