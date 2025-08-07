Naši Portali
MNOGE ĆE RAZVESELITI

Objavljena velika prognoza za zimu: Jedan fenomen mogao bi donijeti ekstremne uvjete, evo što nas čeka

07.08.2025.
u 16:14

Uz očekivane hladnije uvjete, postoji i mogućnost da ćemo svjedočiti većim količinama snijega, osobito u istočnim Sjedinjenim Državama, Srednjem zapadu i Europi

Severe Weather objavio je veliku prognozu za zimu. Prema novim atmosferskim podacima, zima 2025./2026. mogla bi donijeti značajne promjene u vremenskim uvjetima u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Europi, uz snažne istočne vjetrove koji se spuštaju kroz tropsku stratosferu. Ovi vjetrovi, poznati kao kvazi-bienalna oscilacija (QBO), mijenjaju smjer svakih godinu do dvije i mogu imati velik utjecaj na sezonske vremenske obrasce, osobito na polarni vrtlog koji slabi u tim uvjetima. Zime koje su u prošlosti imale slične uvjete karakterizirale su hladniji i snježniji uvjeti u dijelovima Sjeverne Amerike i Europe.

QBO se odnosi na promjenu smjera vjetrova visoko iznad tropske stratosfere, gdje se vjetrovi izmjenjuju između istočnih i zapadnih smjerova. Ovi vjetrovi putuju uz ekvator i svakih 17 mjeseci mijenjaju smjer. Tijekom istočne faze QBO-a, polarni vrtlog u stratosferi je sklon slabljenju, što može uzrokovati promjene u vremenskim uvjetima u nižim slojevima atmosfere.

Polarni vrtlog je važan za razumijevanje zimskih vremenskih obrazaca, a slabiji polarni vrtlog može uzrokovati ekstremnije zimske uvjete, poput hladnih valova i obilnih snježnih padalina. Slabiji vrtlog sklon je urušavanju, što može rezultirati iznenadnim stratosferskim zagrijavanjem (SSW), što donosi nagli porast temperature u stratosferi i slabi cirkulaciju vrtloga. Ovi događaji obično dovode do hladnijih i snježnijih uvjeta u Sjedinjenim Državama i Europi.

Za Europu, najzanimljiviji mjesec u prognozama je siječanj 2026. godine. Prognoze pokazuju mogućnost hladnijeg vremena u sjevernoj, srednjoj i zapadnoj Europi, s blokadom visokog tlaka koja bi mogla izazvati niže temperature. Takav obrazac obično prati slabiji polarni vrtlog, a prognoze sugeriraju da bi mogao dovesti do hladnih dana i snježnih padalina tijekom zime.

Uz očekivane hladnije uvjete, postoji i mogućnost da ćemo svjedočiti većim količinama snijega, osobito u istočnim Sjedinjenim Državama, Srednjem zapadu i Europi. Ako se potvrdite prognoze za slabiji polarni vrtlog, povećava se vjerojatnost za hladne i snježne dane u zimi 2025./2026. godine, što bi moglo značajno utjecati na vremenske uvjete u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Europi.
V0
Vlaskoulicanec4.0
14:14 07.08.2025.

Kak sad pak snijeg i hladno? Pa kaj ne umiremo svi od vrućine i suše?

