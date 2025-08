FOTO/VIDEO Snježna oluja paralizirala dijelove Australije: Palo najviše snijega u 20 godina, deseci tisuća bez struje

Nekoliko gradova u istočnoj Australiji prekriveno je najdebljim slojem snijega u nekoliko desetljeća u olujnom nevremenu koje je zahvatilo područje ovog vikenda, uzrokujući poplave, blokadu vozila i prekid struje tisućama domova, priopćile su vlasti.

