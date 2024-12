Novo istraživanje pokazalo: HDZ i dalje vodi, SDP prati, a jedna stranka je doživjela potop rejtinga

Objavljeno je novo istraživanje Crobarometra netom prije prvog kruga predsjedničkih izbora koji će se održati ove nedjelje 29. prosinca 2024. godine. Naime, prema rezultatima opet raste broj neodlučnih, što ukazuje na rast neke generalne razočaranosti među biračima, piše Dnevnik.hr. Na vrhu nema promjene - prvi je i dalje HDZ kojeg podržava 27,8 posto ispitanih. Ovo je već treći mjesec zaredom da se podrška HDZ-u smanjuje, a to je ujedno i najlošiji rezultat stranke u posljednjih 12 mjeseci.

Tek se u ovomjesečnom istraživanju vide posljedice afere Beroš, što je i većinom i uzrok lošijeg rezultata. Na drugom mjestu, s podrškom od 22,6 posto je SDP koji manje više kontinuirano raste od sedmog mjeseca, no ne prevelikim stopama. Za sada je dogurao do razlike od 5 postotnih brojeva u odnosu na HDZ, a pitanje je ako mogu nastaviti smanjivati taj jaz. Na trećem mjestu se nalazi stranka Možemo koju podržava 9,6 posto ispitanih. U ovom mjesecu podrška Možemovcima je slabija za jedan bod nego u studenom, a ovo istraživanje je obuhvatilo sve što se nedavno događalo oko Ivane Kekin. Četvrto mjesto je zauzeo Most koji je blago porastao u posljednjem mjesecu te je sada na 8 posto podrške.

Najveći pad bilježi Domovinski pokret. Njihova podrška se u mjesec dana prepolovila, pa su s 5 posto podrške došli do 2,5 posto te su se izjednačili s Hrvatskom strankom umirovljenika koja je u blagom porastu. Sve ostale stranke bilježe podršku pojedinačno slabiju od dva i pol posto, a kao što je navedeno ranije, značajno raste broj neodlučnih birača kojih je u studenom bilo 11 posto, a sada ih je malo više od 15 posto.

Nadalje, istraživanje je pokazalo da su građani postojano nezadovoljni smjerom u kojem država ide, što smatra 73 posto ispitanih, dok 20 posto smatra kako ide u dobrom smjeru, a 7 posto ispitanih nema stav. Broj nezadovoljnih građana se povećao u odnosu na prošli mjesec. Ove vrijednosti se od rujna mijenjaju za jedan do dva postotna boda, a problemi koji muče građane su više manje isti. Prvi i najveći problem koji su istaknuli ispitanici je inflacija, odnosno visoke cijene. Na drugom mjestu su nedovoljno visoke plaće, dok se na trećem mjestu nalazi kriminal i korupcija kojeg građani uočavaju na najvišim razinama u državi. Nakon toga slijede niske mirovine, odnosno loš status umirovljenika općenito, a na petom mjestu je osjećaj da je stanje u gospodarstvu jednostavno - loše.

U petak će biti objavljeno posljednje istraživanje rejtinga kandidatkinja i kandidata u utrci za Pantovčak, a u to istraživanje će ući sve aktivnosti koje su obilježile kampanju, pa tako i one koje se događaju u ovom tjednu. Analizirat će se tko stoji u prvom krugu, kakve su sve kombinacije moguće u drugom i tko od koga treba očekivati glasove. Istraživanje Crobarometar za Novu TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 20. prosinca CAPI metodom na uzorku od 982 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška je 3,3, a za rejtinge stranaka 3,6 posto.

