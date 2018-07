Novičok hara Velikom Britanijom, otrovani par u kritičnom stanju

Istraga je potvrdila da je supstancija zbog koje je dvoje ljudi u južnom engleskom gradu Amesburyju, Charlie Rowley i Down Sturgess, još uvijek u kritičnom stanju nervni agens novičok, objavila je londonska policija.

“Dobili smo rezultate testiranja iz laboratorija Porton Down koji pokazuju da je dvoje ljudi bilo izloženo nervnom agensu novičoku”, naveo je pomoćnik načelnika policije Neil Basu.

Nema velikog rizika

“Slijedom detaljne analize uzoraka možemo potvrditi da su muškarac i žena bili izloženi nervnom agensu novičoku kojim su otrovani i Julija i Sergej Skripalj”, kazao je Basu dodavši da je oboje pacijenata u bolnici i da su u kritičnom stanju te da je prioritet istraživačkog tima utvrditi kako je dvoje ljudi došlo u kontakt s nervnim agensom.

S druge strane, ministar za sigurnost Ben Wallace kazao je kako se “pretpostavlja da je britanski par žrtva posljedica ranijeg napada ili nečeg drugog, ali oni nisu bili izravna meta”.

