Novi napadi u Rusiji? Izbio požar u vojnom kompleksu, oštećen i željeznički most

Jedna je osoba ozlijeđena u požaru koji je buknuo u vojnom kompleksu u južnom ruskom gradu Belgorodu na granici s Ukrajinom, kazao je guverner Belgorodske oblasti u nedjelju.

Guverner Vjačeslav Gladkov kazao je da je tamošnji stanovnik pretrpio manje ozljede te da nije životno ugrožen. Također je rekao da je u požaru oštećeno sedam objekata.

Another mysterious fire in Russia's Belgorod Oblast Russian media reported an explosion followed by a huge plume of smoke and fire in the area of Streletskoe and Tomarovka 15-20 km from Belgorod. 📹via @eugene_press pic.twitter.com/1bxoMb9hMT

- Na granicama triju općina - Borisova, Belgoroda i urbane četvrti Jakovlevski - izbio je požar u jednom od objekata Ministarstva obrane - napisao je guverner na Telegramu.

Ministarstvo obrane nije komentiralo incident te uzrok požara zasad nije poznat. Reuters nije uspio potvrditi istinitost iskaza.

Social networks report a fire in an ammunition warehouse in the #Belgorod region of #Russia. The Belgorod region is used by Russian forces to regroup their forces before sending them to #Ukraine.



Near the village of Tomarivka(Belgorod region), a column of white smoke. pic.twitter.com/gtTuQkdNbX