UŽAS U AMERICI

Pobjesnio nakon svađe oko razvoda pa bagerom krenuo na kuću u kojoj su mu bili žena i djeca: 'Ako je gotovo, sve ću srušiti'

Mateja Papić
01.06.2026.
u 14:21

Protiv njega su podignute optužnice za ugrožavanje drugih osoba, remećenje javnog reda i izazivanje opće opasnosti.

Policija u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji uhitila je 48-godišnjeg Erika Pierwszu nakon što je, prema navodima istražitelja, bagerom oštetio obiteljsku kuću u trenutku dok su u njoj bili njegova supruga i dvoje djece.

Prema policijskom izvješću iz Buffalo Townshipa, incident se dogodio nakon bračne svađe oko razvoda, tijekom koje je, kako tvrdi supruga, muškarac zaprijetio da će srušiti kuću ako ona odluči prekinuti vezu. "Ako je gotovo, srušit ću kuću", navodno je rekao muškarac svojoj supruzi, prenose američki mediji.

Ubrzo nakon sukoba Pierwsza je, prema navodima policije, ušao u građevinski stroj i počeo razbijati dijelove kuće, dok su se njegova supruga i djeca nalazili unutar objekta i sklonili od opasnosti. Policija je priopćila da su tijekom hitnog poziva na broj 911 operateri čuli vriske i buku strojeva u pozadini.

Nakon što je oštetio dio kuće, osumnjičeni je, prema istrazi, nakratko ušao u objekt, uzeo osobne stvari i napustio mjesto događaja. Uhićen je istog dana. Protiv njega su podignute optužnice za ugrožavanje drugih osoba, remećenje javnog reda i izazivanje opće opasnosti. 

Susjedi su za lokalne medije izjavili da su šokirani događajem i dodali su da su Pierwsza ranije poznavali kao strastvenog lovca i mirnog susjeda. "U braku sam 42 godine i nikada nisam čuo da netko prijeti rušenjem vlastite kuće", rekao je jedan od stanovnika. Pierwsza se trenutno nalazi u pritvoru uz jamčevinu od 10.000 dolara, a sljedeće ročište zakazano je za 9. lipnja.

Avatar KlimaveLaži
14:41 01.06.2026.

Tako je to kad ti netko želi uzeti sto si mukom i znojem stekao

