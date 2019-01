Nova nada za Hrvatsku u arbitražnim sporovima

Novu nadu za Hrvatsku u arbitražnim postupcima teškima milijarde kuna budi namjera velike većine članica EU da svojim potpisima osnaže odluku Europskog suda u postupku Achmea protiv Slovačke. Na temelju te presude države članice ne bi smjele imati međusobne ugovore o zaštiti ulaganja, s obzirom na to da tu tematiku regulira pravna stečevina EU. A to znači da su nevažeći i ugovori koje je Hrvatska potpisala prije ulaska u EU, što bi pak moglo biti od presudne važnosti za osam arbitražnih postupaka koje u Washingtonu protiv Hrvatske vode različiti investitori, od MOL-a do skupine banaka nezadovoljnih “zakonima o švicarcu”.

Velika očekivanja

– Ova izjava od velike je važnosti za Hrvatsku jer će poslužiti kao dodatni argument za osporavanje nadležnosti u sporovima koji su u tijeku – kazala je potpredsjednica Vlade Marija Pejčinović Burić najavljujući potpisivanje ove izjave na jučerašnjoj sjednici Vlade. Dodala je da se ovom izjavom šalje i poruka investicijskoj javnosti o stavu država članica da se investicijski sporovi više neće rješavati arbitražom, nego na temelju europskog prava. Što će to konkretno značiti za arbitraže u tijeku, ministrica nije precizirala, no upućeni od ove izjave očekuju puno.

Video - Mislav Šimatović o povlačenju tužbe MOL-a

Još uvijek se ne zna ni točan broj članica koje će u konačnici potpisati tu izjavu s obzirom na to da sve članice to još nisu potvrdile. No izvori u Ministarstvu vanjskih poslova očekuju da će ih biti vrlo malo.

– Svega je pet članica izrazilo nekakav otpor, no među njima nisu one koje su Hrvatskoj interesantne. Mađarska, koja nam je zanimljiva zbog spora s MOL-om, još je prije Nove godine najavila da će potpisati izjavu, a preostaju nam sporovi iz Nizozemske i Austrije, koje za sada nisu potvrdile da će potpisati izjavu, ali ni najavljivale da neće. Tko će na kraju potpisati, vidjet će se u utorak, na samom potpisivanju – kaže naš izvor.

Ističe da je izjava rezultat dugotrajne rasprave unutar EU i da je velika većina zemalja suglasna s tim dokumentom koji bi trebao znatno osnažiti odluku suda EU u predmetu Achmea.

Konkretno, Hrvatska bi nakon potpisivanja ove izjave trebala ponovno pokrenuti pitanje nadležnosti Arbitražnog suda u Washingtonu u svim postupcima pozivajući se na ovu izjavu zemalja članica.

Iako je sud ne mora uvažiti, u MVEP-u smatraju da je riječ o izuzetno važnom dodatnom argumentu.

– Izjava je politička deklaracija kojom se članice obvezuju istaknuti prigovor u svim postupcima u kojima to još nisu učinile, bez obzira na fazu postupka. Mi smo prigovor istaknuli u svim postupcima, čak i u predmetu Gavrilović, koji je već završen. Iako sud nije dužan uvažiti ovu izjavu ni prihvatiti prigovor o nenadležnosti, za očekivati je da će činjenicu da su investicijski sporazumi na temelju kojih se sudi izvan snage lakše prihvatiti ako to potvrde obje zemlje potpisnice sporazuma – tumači naš izvor.

Mogućnost osporavanja

Pritom treba napomenuti da stranke u postupku nisu dvije države, nego država i investitor, no novim prigovorima o nenadležnosti dodatnu snagu svakako će dati dokument koji bi sud mogao uvjeriti da se obje zemlje potpisnice sporazuma o zaštiti ulaganja slažu da taj sporazum više ne vrijedi.

Ako se sud u Washingtonu proglasi nenadležnim, sporovi će se prekinuti, a ako ipak odbije prigovor o nadležnosti, Hrvatskoj na temelju izjave članica EU ostaje mogućnost osporavanja izvršne odluke u slučaju gubitka arbitraže. U jednom takvom postupku je, uostalom, i Slovačka pobila izvršenje arbitražne odluke po kojoj je trebala platiti milijunsku odštetu slovačkom investitoru Achmeu, a na toj je presudi temeljena i ova, za Hrvatsku doista važna izjava zemalja članica.