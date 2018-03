Norvežani čitaju krimiće, Grci ratuju raketama, a u jednoj zemlji love zečeve

Prva asocijacija na Uskrs gotovo svugdje u svijetu mnogima su pisanice i (čokoladni) zečevi. No, uz “uobičajene”, diljem svijeta postoje i mnoge neobične tradicije od kojih su neke, poput puštanja šarenih zmajeva u Bermudi, uistinu simpatične.

Međutim, posljedica nekih drugih, primjerice kada je riječ o dobrovoljnom razapinjanju na križ na Filipinima, može biti i smrt onih koji u tome sudjeluju.

– Što više boli, to bolje – s ponosom će govoriti tisuće filipinskih vjernika dok na Veliki petak bosonogi hodaju ulicama pokrajine Pampange u kojoj se odvija tradicionalno razapinjanje na križ. Naime, oni vjeruju da će ih bol koju sami sebi nanesu očistiti od grijeha. Oni koji nisu toliko hrabri da se odluče za razapinjanje međusobno će se bičevati do krvi. Kad je u pitanju udaranje, na području Češke i Slovačke do danas se zadržao običaj da muškarci na Uskrs šibaju žene da bi ostale plodne i zdrave cijele godine. Šibe se prave od vrbe i ukrašene su šarenim vrpcama, a muškarci u grupama obično idu od vrata do vrata i “mlate” sve žene na koje naiđu. Šibanje je danas ipak samo na razini geste, a ne krvavog rituala kakav je on bio još do prije pedesetak godina.

Predsjednik SAD-a prerušen u zeca

Miroljubljivi nisu ni na grčkom otoku Hiosu na kojem se na Uskrs odvija pravi rat. Rouketopolemos ili, prevedeno s grčkog – rat raketama, više od stotinu godina duga je tradicija koja nalaže da se dvije župe u selu sukobe vatrometom s ciljem da što više raketa pogodi zvono suparničke crkve. Nježnošću se ne ističu ni na Novom Zelandu u kojem se tradicionalno organizira lov na uskrsnog zeca. Tijekom 24 sata, koliko lov traje, skupine od 12 lovaca, svaka u svojem dodijeljenom području, nastoje ubiti što više zečeva koji se na Novom Zelandu smatraju velikim napastima. I dok neki od zečeva strepe, u SAD-u ih toliko vole da se nekad i sam predsjednik zna prerušiti u jednog od njih. Naime, na Uskrsni ponedjeljak tradicionalno se održava utrka u kotrljanju ukrašenih pisanica niz brdo u blizini Bijele kuće, a pobjednik je onaj koji prvi stigne do podnožja s cijelom pisanicom. Djeca pisanice kotrljaju dugačkim žlicama, a prilika je to i za druženje građana i predsjednika SAD-a i drugih visokih predstavnika iz Bijele kuće koji se za tu priliku odjenu u uskrsne zečeve. I na kraju, među neobičnim tradicijama svakako treba navesti i onu koju su smislili Norvežani, koji za vrijeme Velikog tjedna čitaju krimiće i gledaju napete trilere.

Tradicija je rođena 1923. godine kad je jedan izdavač objavio na naslovnicama nekoliko dnevnih novina oglas za novi krimi-roman u obliku toliko uvjerljive vijesti o strašnom zločinu da je među čitateljima izazvao pravu uzbunu.