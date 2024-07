Njemački mediji: Srpska vlast diskriminira Albance koji odlaze u inozemstvo

Šalje li HDZ Gavrana na Milanovića?

S nestranačkim kandidatom ide se iz taktičkih razloga: Ili slava ide stranci, ili ona nema ništa s njim

To je u stilu one uzrečice - uspjeh ima puno očeva, a poraz samo jednoga. Znači, uspjehom se svi kite, a za poraz se uvijek nađe krivac. Ako se vratimo na same izbore, onda su u ovom trenutku, kao Milanovićevi ravnopravni kandidati, potrebni kandidati i kandidatkinje sa širinom, a to su više nestranački kandidati. I zato se oni sad traže - smatra Krešimir Macan