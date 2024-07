Preokret na saslušanju osumnjičenog za Dankino ubojstvo: Tvrdi da nije vidio dijete tog dana

Dejan Dragijević, osumnjičeni za ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić danas je dao iskaz u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. Naime, on je zatražio da ponovo izađe pred tužiteljstvo kako bi razjasnio svoj raniji iskaz. Podsjećamo, nestanak dvogodišnjakinje zgozio je regiju i za njom je pokrenuta velika potraga u i izvan zemlje, sve do trenutka kad je srpski predsjednik Aleksandar Vučić izašao u javnost objavivši da su privedena dva radnika JKP "Vodovod" i da je djevojčica ubijena 4. travnja.

"On sada sve negira. Rekao je da dijete nije ni vidio kobnog dana na putu u Banjskom Polju. Rekao je da je on nije unio u automobil i da je nije zadavio, te da nije tijelo nije bacio na deponij. Praktično on je sada ispričao skoro istu priču kao njegov kolega, osumnjičeni Srđan Janković, koji je u svibnju također negirao zločin", rekao je izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Izvor za srpske medije navodi kako je osumnjičeni za ubojstvo djevojčice čije tijelo do danas nije pronađeno priznao zločin na prvom saslušanju i detaljno iznio sve okolnosti zločina. - Što se promijenilo, zna samo on - navodi. Naime, Dragijević je u svojem prvom iskazu u VJT u Zaječaru ispričao da je on bio na mjestu suvozača u službenom automobilu, dok je za volanom bio njegov kolega.

"Priznao je da je Janković automobilom oborio djevojčicu koja je sama bila na putu, a da je on potom uneo u vozilo na zadnje sedište i da ju je golim rukama zadavio", rekao je izvor Blica upoznat sa slučajem ranije. Tada je otkrio svoju ulogu, ali i ulogu kolege, no odbio je da otkrije gdje se nalazi tijelo djevojčice.