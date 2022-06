Njemačka ima važnu obavijest za vozače, pogotovo one koji idu na odmor u inozemstvo

Valjanost vozačke dozvole u Njemačkoj bi mnogim vozačima uskoro mogla isteći. Njemačke vlasti upozoravaju kako je još uvijek puno vozača koji nisu zamijenili svoje vozačke dozvole, a rok im istječe 19. srpnja, piše Fenix Magazin.de

Za one koji su rođeni između 1953. i 1958., a još uvijek imaju vozačku dozvolu koja je izdana prije 1. siječnja 1999. godine, vozačka dozvola isteći će 19. srpnja 2022. godine.

Prvobitni rok za razmjenu zapravo je bio 19. siječnja, ali je ponovno produžen zbog pandemije koronavirusa. Dakle, ako je sada ne zamijenite, vaša će vozačka dozvola biti nevažeća nakon 19. srpnja 2022.!

Vozač kojeg policija uhvati bez valjane vozačke dozvole a spada u spomenutu skupinu vozača koji trebaju zamijeniti svoje vozačke dozvole, riskira kaznu od deset eura. Prema podatcima ADAC-a, problema bi moglo biti i s vozačkim dozvolama koje su istekle dok je vlasnik u inozemstvu. ADAC zbog toga posebno poziva na oprez te podsjeća vozače da provjere do kad im je vozačka dozvola valjana. Odu li na godišnji odmor izvan Njemačke i u međuvremenu im istekne vozačka dozvola, mogli bi imati problema.

Zamjena se u pravilu obavlja u nadležnom tijelu za vozačke dozvole ili uredu za vozačke dozvole. Ovisno o tome gdje živite, to može biti i Ured za registraciju građana. Zamjena je obavezna, ali se odvija bez pregleda ili zdravstvenog pregleda, navode iz ADAC-a.

Sljedeća skupina vozačkih dozvola izdanih zaključno s 31. prosinca 1998. su one rođene od 1959. do 1964. godine. Oni vozačke dozvole moraju zamijeniti do 19. siječnja 2023.