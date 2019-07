Objavljujemo zahtjev za ispravak informacija društva TURKISH AIRLINES Inc. Co. objavljenih u članku 'Drama iznad Dubrovnika, Airbus Turkish Airlinesa sletio s otvorenim vratima prtljage' objavljen 7.lipnja na web stranici www.vecernji.hr.

Zahtjev za ispravak prenosimo u cijelosti:

"Obraćamo Vam se u ime naše stranke, društva TURKISH AIRLINES Inc. Co., povodom teksta objavljenog u digitalnom obliku na web stranici www.vecernji.hr 7. lipnja 2019. u 10:27 sati pod naslovom 'Drama iznad Dubrovnika, Airbus Turkish Airlinesa sletio s otvorenim vratima prtljage' („Tekst") - preslika kojeg Teksta je priložena ovom Zahtjevu.

Poštujući pravo čitatelja da budu točno i potpuno obaviješteni, ovime Vam na temelju članaka 40. do 42. Zakona o medijima (Narodne novine broj 59/2004, 84/2011, 81/2013; dalje: ,,Zakon o medijima“) u ime društva TURKISH AIRLINES Inc. Co. upućujemo zahtjev za objavom ispravka Teksta u kojem su iznesene netočne informacije.

U Tekstu je iznesena netočna tvrdnja da je Airbus A320-232 reg. TC-JPK Turkish Airlinesa na letu iz Istanbula u Dubrovnik sletio s otvorenim vratima prtljažnog prostora.

Poštujući i podržavajući slobodu medija te posebice pravo na informaciju i kritiku, napominjemo kako su mediji dužni iznositi točne informacije, a što u pogledu Teksta nije bio slučaj budući da je netočnim informacijama pokušano diskreditiranje društva TURKISH AIRLINES Inc. Co., što je suprotno osnovnim načelima novinarske etike.

Stoga ističemo da je 7. lipnja 2019. na TK439 letu iz Istanbula za Dubrovnik zabilježen je "green hydraulics system loss". Niti jedno službeno izvješće pilota ne upućuje na to da su vrata prtljažnog prostora bila otvorena. Podaci o letu analizirani su na temelju AIRMAN te niti jedna indikacija nije pronađena o otvorenim vratima prtljažnog prostora. Zrakoplov nije na bilo koji način preusmjeren te je let sigurno dovršen.

Slijedom navedenog, pozivamo Vas da objavite ispravak informacija iznesenih u Tekstu. Napominjemo da do potrebe za objavljivanjem ispravka ne bi niti došlo da je društvu TURKISH AIRLINES Inc. Co. dana mogućnost da se očituje prije nego što je sporni članak objavljen, a u skladu s minimalnim standardima novinarske etike. Ovako, primorani smo ovim putem zahtijevati zaštitu prava na ugled i čast društva kako bi se spriječila svaka moguća šteta.

Sukladno članku 41. Zakona o medijima, zahtijevamo da se ovaj ispravak objavi u najkraćem mogućem roku na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji su bile objavljene informacije na koje se ispravak odnosi.