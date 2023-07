Nikolina Brnjac predstavit će hrvatsko rješenje za održivi razvoj

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac od 13. do 19. srpnja boravi u New Yorku na Političkom forumu o održivom razvoju Ujedinjenih naroda. U sklopu foruma ministrica Brnjac sudjelovat će na panelu posvećenom 11. cilju održivog razvoja, odnosno projektima održivih gradova i zajednica, na kojem će predstaviti hrvatsko rješenje te, među ostalim, Zakon o turizmu, koji je pred donošenjem.

– Na Političkom forumu visoke razine o održivom razvoju razgovarat ćemo o učinkovitim i inkluzivnim mjerama oporavka za rješavanje utjecaja pandemije COVID-19 na ciljeve održivog razvoja te o praktičnim smjernicama politika za potpunu provedbu AGENDE 2030., ciljeva održivog razvoja na svim razinama. Također, u sklopu foruma predstavit ću i drugi Dobrovoljni nacionalni pregled o provedbi Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. godine. U ocjeni napretka Hrvatske Europska komisija u svom je izvješću zaključila da Hrvatska pravovremeno napreduje u postizanju gotovo svih ciljeva održivog razvoja. Napredak smo ostvarili prema svim pokazateljima koji pridonose ostvarivanju ciljeva održivosti, pogotovo onima povezanima s pravednošću, produktivnošću i makroekonomskom stabilnošću te gotovo svim pokazateljima povezanima s okolišnom održivošću. Svi ti pokazatelji važni su nam i kao turističkoj zemlji, i to u pogledu ostvarivanja ciljeva razvoja održivog turizma, bez kojeg nema daljnjeg napretka – kazala je prije odlaska u New York ministrica Brnjac.

VEZANI ČLANCI:

Hrvatsko ministarstvo u suradnji sa Svjetskom turističkom organizacijom i Ministarstvom turizma Kraljevine Saudijske Arabije u sjedištu UN-a organizira i okrugli stol pod nazivom "Economic, Social And Environmental Sustainability In Tourism". U uvodnom dijelu obratit će se Csaba Kőrösi, predsjednik Opće skupštine UN-a, te Lachezara Stoeva, predsjednica Ekonomskog i socijalnog vijeća UN-a, a na okruglom stolu uz ministricu Brnjac sudjelovat će ministri Saudijske Arabije, Indije, Maroka i Jamajke. Ministrica Brnjac imat će i posebno obraćanje tijekom Opće rasprave prvoga dana. Posljednjeg dana boravka predstavit će drugi Dobrovoljni nacionalni pregled o provedbi programa UN-a za održivi razvoj. Inače, Hrvatska je svoj prvi Dobrovoljni nacionalni pregled o provedbi ciljeva održivog razvoja predstavila na zasjedanju Političkog foruma o održivom razvoju 2019.

VIDEO Temperaturni maksimumi u Hrvatskoj: Hoće li ovog ljeta pasti rekord star 42 godine?