'Prljina izjava je navijački folklor, reakcije su pretjerane'

Nevjerojatna je količina mržnje koja se istresla na društvenim mrežama nakon što je pjevač grupe Let 3 Zoran Prodanović Prlja na svom Twitteru objavio fotografiju fritula uz poruku: "Neka se momci naviknu". Za one koji ne znaju, Prlja se, iako nije izrijekom spomenuo Hajduk, očito sprdao s činjenicom da su hajdukovi juniori izgubili u finalu Lige prvaka za mlade. Jer zna se da se Armada, navijači NK Rijeke, upravo s "miriše na fritulu" ruga Hajduku čiji navijači, čim im krene u domaćem prvenstvu, krenu govoriti kako "miriše na titulu".

Međutim, umjesto da sve ostane u sklopu klasičnog navijačkog folklora što Prljina izjava i jest nastala je neviđena drama zbog koje se pjesme Leta 3 više navodno neće slušati na radio postaji u Imotskom, zbog koje neki estradni menadžeri šalju poruke Torcidi da se Letu 3 "na isti način zahvale, ako ikad dođu nastupati u Split, a koja je naljutila i odvjetnika i nekadašnjeg predsjednika Nadzornog odbora Hajduka Ljubu Pavasovića Viskovića koji je Prlji, između ostaloga, poručio da ode kod doktora opće prakse, uzme uputnicu i nastavi na psihijatriji svirati sjajnu muziku.

I iako nigdje nije propisano da svi moraju misliti isto ili navijati za iste klubove barem kada igraju u inozemstvu stigla je i isprika Zorana Prodanovića Prlje kojem pred Eurosong najmanje treba da Let 3 zbog njegove izjave ima nepotrebnih problema.

- Priznajem, pogriješio sam što sam se išao dirati u ono što nam je svima najdraže, a to su naša djeca i beskrajno mi je žao zbog toga, te ovim putem molim svih koje je povrijedila moja objava za oprost. I sam sam roditelj tako da je moj grijeh samim time još i teži - napisao je Prlja što mnogima nije bilo dovoljno obzirom da negativni komentari na društvenim mrežama ne jenjavaju, a obzirom da živimo u vrijeme gdje što god napravite nekome nije dovoljno dobro, pitanje je i hoće li ikada.

A dok traje "linč Prlje" javljaju se i oni koji su odlučili stati u njegovu obranu. Među prvima pjevač Dražen Turina Šajeta.

- Tek sam sad skužio što je rekao Prlja pa se digla frke, o Bože kako smo postali osjetljivi, grozno. Mi na Kvarneru ne bi ni trepnuli na to... - oglasio se Šajeta. A zovu rasprave nije odolio niti bivši SDP-ov ministar Gordan Maras.

- Nekad su djeca bila maloljetna, ali vidimo da danas djeca mogu imati i 19 godina za potrebe svađe na društvenim mrežama, istjerivanja pravde i vrijeđanja ljudi koji žive od provokacije. Nisam u startu ni shvatio Fritule, ali vidim da Moralna policija na društvenim mrežama nikad ne spava, koristi najvulgarnije riječi, "šalje" ljude u ludnicu, vrijeđa i prijeti. Sve to naravno da zaštiti i pohvali djecu te im pokaže kako se ponašaju odrasli ljudi - napisao je na svom Facebooku Maras i dodao ironično kako djeca od 16 do 19 godina iz svega mogu jedino shvatiti "kako nikad ne treba prihvatiti ispriku".

Od nazovimo ga incidenta prošla su sad već dva dana, a fritule i "neka se momci naviknu" i dalje su glavna tema u državi, a Prlja za neke i dalje "glavni državni neprijatelj".

Znanstvenik s Instituta za društvena istraživanja Nikola Baketa, inače i sam navijač Hajduka, na pitanje kako je moguće da se zafrkancija na račun Hajduka pretvorila u skandal kaže kako su dva razloga za to. Prvi je, smatra, što je Prlja javna osoba, a drugi što su u pitanju djeca, a ne prva postava Hajduka. Slaže se da je to što je pjevač Leta 3 objavio apsolutno dio navijačkog folklora, ali i da je jedan dio navijača Hajduka to negativno prihvatio jer je Prlja veliki navijač Rijeke. No bitno je, kaže, kazati da on nije vrijeđao niti se pozivao na nasilje u svojoj objavi koja je svejedno izazvala ovoliko reakcija. Mnoge od njih, kaže Baketa, vrlo su problematične poput one da bi Splićani morali "pokazati" Letu 3 ako ikada dođu nastupati u Split.

VIDEO Bivšeg čelnika NO Hajduka razbjesnio Prlja: 'Onog dana kada bilo kojem Zg ili Ri djetetu poželim išta loše..'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- To su pretjerane reakcije i svakako je postojao niz boljih i primjerenijih reakcija na Prljinu šalu. To se sve moglo okrenuti na drugu stranu - kaže Baketa.

Na pitanje jesu li navijači Hajduka pretjerano osjetljivi kada im se "takne" u svetinju kažu kako je to specifičnost Hajduka koji je velikom dijelu ljudi u Dalmaciji kao religija.

- Međutim, treba gledati kontekst i sve što se izdogađalo proteklih 20 godina s klubom, navijačima i udrugom Naš Hajduk, a toj vezi između navijača pridonio je i izostanak sportskih rezultata. Uspjeh juniora koji je ogroman doveo je do još veće povezanosti jer je izostao uspjeh prve ekipe - kaže Baketa koji dodaje i kako nema sumnje da će ovaj događaj i sve što se dogodilo nakon objave pjevača Leta 3 samo produbiti animozitete između navijača Hajduka i onih koji to nisu.