Nijemci žele poslati Ukrajincima moćno oružje koje su dugo tražili: Moći će udariti i 500 km duboko u ruski teritorij?

Hoće li Ukrajina uskoro dobiti novo moćno oružje kojim bi mogla udarati i dublje po ruskom teritoriju? Njemačka je voljna poslati Ukrajini rakete dalekog dometa Taurus, izjavio je budući kancelar te zemlje, naglašavajući potrebu da se Kijevu omogući preuzimanje inicijative i prisili ruskog predsjednika Vladimira Putina na ustupke, piše Financial Times. Friedrich Merz, koji bi sljedeći mjesec trebao preuzeti dužnost čelnika najveće europske države, osudio je ruski napad na ukrajinski grad Sumi u nedjelju, nazvavši ga "ozbiljnim ratnim zločinom", te rekao da Kijevu treba pomoć kako bi "stekao prednost" u sukobu.

Na pitanje hoće li provesti svoju raniju izjavu da Njemačka treba Ukrajini isporučiti rakete Taurus, koje Kijev već dugo traži, rekao je da bi bio voljan to učiniti ako se to dogovori u koordinaciji s europskim saveznicima. „Naši europski partneri već isporučuju krstareće rakete,” rekao je u nedjelju navečer za javnu televiziju ARD. „Britanci to rade, Francuzi to rade, a Amerikanci ionako to rade.” Dodao je: „To se mora zajednički dogovoriti. Ako se dogovori, tada bi i Njemačka trebala sudjelovati.” Govoreći o naporima bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa da progura mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, Merz je upozorio da Putin neće „pozitivno reagirati na slabost i mirovne ponude”.

Rekao je da je napad na Sumi, u kojem je poginulo najmanje 34 civila, a 117 ih je ranjeno, primjer „što Putin radi onima koji s njim razgovaraju o prekidu vatre”. Dodao je: „U nekom trenutku Putin mora shvatiti bezizlaznost ovog rata, što znači da moramo pomoći Ukrajini.” Kancelar na odlasku Olaf Scholz više je puta odbijao molbe Kijeva i njegovih saveznika da Ukrajinskim oružanim snagama isporuči rakete Taurus, koje imaju inteligentni sustav bojeve glave sposoban nanijeti veliku štetu strukturama poput mostova i bunkera.

Taurus može visokom preciznošću pogoditi mete na udaljenosti od 500 km. Nastao je suradnjom njemačkog MBDA i Saab Bofors Dynamicsa, a u proizvodnji je od 2005. godine.

