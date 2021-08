Nijemci tvrde: Na Mrežnici je najbolji kamp na kontinentu

Ovog su ljeta, osim luksuznih vila, i kampovi diljem Hrvatske jedno od najpopularnijih odredišta turista; nema kampa na Jadranu koji nije pun, no interes za dolazak u najbolji kamp u kontinentalnoj Hrvatskoj, ali i u ovom dijelu kontinentalne Europe, toliki je da vlasnik mora i odbijati goste koji traže slobodnu lokaciju tijekom ljeta.

Riječ je o kampu Slapić kod Duge Rese smještenom uz rijeku Mrežnicu koji najjači njemački magazin za kampere već niz godina proglašava najboljim kampom u ovom dijelu kontinentalne Europe, i to po svim parametrima: ljubaznost osoblja, kvaliteta smještaja, sadržaji, ponuda...

U dva sata kamp opustošio

Nizozemska, Švedska, Njemačka, Austrija – iz tih su zemalja registarske tablice na automobilima i kamperima koje možete vidjeti u autokampu – gotovo 80 posto njih su stalni gosti kampa, dolaze iz godine u godinu kako bi na Mrežnici proveli ljetni godišnji odmor. Zadnjih desetak godina, kaže nam vlasnik kampa Slapić, sve je više i domaćih gostiju, pa su danas, uz Nijemce i Nizozemce, Hrvati najbrojniji gosti ovog kampa; ima ih odasvud: Zagreb, Kutina, Varaždin, Čakovec, Split, Zadar, Pula...

– Prije desetak godina čudili smo se kada bismo na recepciji vidjeli gosta s kamperom iz Hrvatske, a danas su oni naši stalni gosti. Najviše ih je iz Istre i Dalmacije. Kod nas odmaraju, a svoje nekretnine na Jadranu iznajmljuju gostima, dolje su za par sati, pripreme apartmane za nove goste i vraćaju se nama u mir uz Mrežnicu – govori nam Ivan Mataković koji s obitelji vodi kamp u kojem je trenutačno 300 gostiju – puni su od početka srpnja, čitav kolovoz, a posezona će ovisiti, osim o situaciji s koronavirusom, o vremenskim prilikama.

– Puni smo i ova situacija podsjeća, zapravo, na pravu sezonu, kao da nema COVID-a, dakle kao 2019. godine. Lani je sezona počela, ali se onda dogodila situacija kada su nas Nizozemci stavili na crvenu listu već sredinom srpnja pa nam je u dva sata kamp od punog postao gotovo prazan. Što ćemo, tako je bilo. Razumijemo ljude da poštuju odluke svojih država. Unatoč toj sezoni i neizvjesnosti, mi smo sretni jer smo uspjeli zadržati sve naše radnike, a njih je u sezoni 30, izvan sezone upola manje. Nitko nije ostao bez posla lani i zbog toga smo zadovoljni – kaže nam vlasnik I. Mataković. Njihovi gosti, dodaje, ciljano dolaze u kamp Slapić jer je u 80 posto slučajeva riječ o stalnim gostima koji tijekom ljeta ostaju desetak dana i nisu na proputovanju do Jadrana. Njima je Slapić konačna destinacija za odmor.

– U pred i posezoni imamo goste koji su par dana ovdje, a onda odlaze i na Jadran – dodaje sugovornik.

Disciplinirani gosti

Nada se da će epidemiološka situacija biti dobra pa da će gostiju imati i u posezoni. Što se tiče stranaca i domaćih gostiju koju ljetuju uz Mrežnicu, gotovo svi su cijepljeni. Iako im to nije uvjet za dolazak u kamp Slapić, gosti na dolasku na recepciji sami ističu da su cijepljeni i pokazuju COVID putovnice.

– Mi nemamo uvjete, ali činjenica je da stranci uz posebne uvjete prelaze granicu i dolaze u Hrvatsku i mi to poštujemo. Stranci, koliko sam doznao u razgovoru s gostima, ako nisu cijepljeni, uglavnom nisu ni putovali izvan svojih zemalja. U kampu je od 300 ljudi, među kojima je i dosta djece, njih gotovo 250 cijepljeno. Zbog toga se, kako nam sami kažu, gosti i osjećaju sigurno. No svi poštuju sve mjere, dolaze s maskama na recepciju, svi su vrlo disciplinirali i odgovorni. Doza opreza postoji, no ipak su opušteni i uživaju u odmoru, sretni što su ove godine mogli doći. Brojni su nas stalni gosti lani zvali i plakali na telefon jer zbog čitave situacije nisu mogli na put – kaže nam Ivan Mataković.