PREGOVORI ZAPINJU

Ni Washington ni Teheran nisu spremni na kompromis: Trump otkazao putovanje američke delegacije u Pakistan

Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif meets with Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi in Islamabad
Foto: Pakistan's Prime Minister Office
1/5
Autor
Hassan Haidar Diab
26.04.2026.
u 06:00

Unatoč intenzivnim diplomatskim aktivnostima, događaji u Islamabadu zasad nisu donijeli konkretan napredak

Napetosti između Washingtona i Teherana ponovno ulaze u opasnu fazu u kojoj diplomacija sve više ustupa mjesto demonstraciji sile. Dok pokušaji pokretanja novog kruga pregovora zapinju već na početnim uvjetima, retorika se zaoštrava, a vojni potezi postaju sve vidljiviji. U takvom ozračju, svaka izjava i odluka s obje strane ima potencijal dodatno destabilizirati ionako krhku ravnotežu na Bliskom istoku.

Nakon što je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi odbio zahtjev predsjednika Donalda Trumpa za izravnim pregovorima s Amerikancima, uz jasno obrazloženje da SAD ne želi ukinuti blokadu iranskih luka prije početka bilo kakvog dijaloga, diplomatski proces praktički je zaustavljen već u startu.

Iran ostaje tvrd

Araqchi je time poslao nedvosmislenu poruku da Teheran ne pristaje na pregovore pod pritiskom, osobito dok su na snazi mjere koje Iran smatra oblikom ekonomskog rata. Upravo taj uvjet postao je ključna prepreka za nastavak razgovora između dviju strana. U takvom kontekstu, nakon završetka posjeta Islamabadu i u trenutku kada se očekivao dolazak američkih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera krajem tjedna, predsjednik Trump iznenada je odlučio otkazati putovanje američke delegacije u Pakistan. Posjet je trebao biti dio šireg diplomatskog napora za pokretanje novog kruga pregovora između Teherana i Washingtona.

Stanovnik Bijele kuće pritom je naglasio da je upravo iranski stav bio presudan za donošenje takve odluke. Ipak, pokušao je ublažiti percepciju eskalacije, poručivši kako otkazivanje puta ne znači približavanje ratu. “Iranci nas mogu kontaktirati kad god žele”, izjavio je Trump, sugerirajući da bi se komunikacija mogla odvijati i bez izravnih susreta, pa čak i telefonskim putem. Na društvenoj mreži Truth Social dodatno je pojasnio da su razlozi otkazivanja i praktične prirode, od gubitka vremena zbog putovanja do opterećenja brojnim obavezama.

Unatoč tim porukama smirivanja, realnost na terenu govori drugačije. Napetosti između dviju država i dalje rastu, a prostor za kompromis čini se sve užim. Ni Washington ni Teheran zasad ne pokazuju spremnost na popuštanje, što dodatno udaljava mogućnost skorog početka pregovora. Istodobno, SAD pojačava svoju vojnu prisutnost u regiji, što se u Teheranu doživljava kao otvorena prijetnja. Takvi potezi dodatno povećavaju rizik od pogrešne procjene ili incidenta koji bi mogao prerasti u širi sukob. S druge strane, Iranska revolucionarna garda šalje oštre poruke spremnosti na odgovor. Ističu kako su spremni suočiti se s neprijateljem na svim razinama - kopnenoj, zračnoj i pomorskoj - te upozoravaju da će svaka američka ili izraelska agresija naići na snažan i neočekivan odgovor.

Posebno naglašavaju stratešku važnost Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi značajan dio svjetske opskrbe naftom. Prema njihovim riječima, kontrola tog ključnog pomorskog pravca ostaje jedna od glavnih poluga iranske obrambene strategije.

Stav o okončanju rata

U međuvremenu, iranski ministar vanjskih poslova je nakon posjeta Islamabadu stigao u Muscat. Izjavio je da je posjet Pakistanu bio vrlo plodonosan te istaknuo kako je predstavio stav Teherana o trajnom okončanju rata. Pohvalio je i napore pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa za očuvanje mira u regiji, dodavši da tek treba vidjeti jesu li SAD doista ozbiljne u vezi s diplomacijom.

Nakon Omana, Araqchi putuje u Rusiju, gdje će u Moskvi imati važne sastanke s Vladimirom Putinom i Dmitrijem Medvedevom. Sve to zajedno ukazuje na opasnu dinamiku u kojoj se diplomatski kanali sužavaju, a vojni scenariji postaju sve realnija opcija. Iako obje strane formalno ostavljaju prostor za razgovore, trenutačni odnosi sugeriraju da bi i najmanji incident mogao imati dalekosežne posljedice.

Ključne riječi
Pakistan Iran Donald Trump rat na Bliskom istoku

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

