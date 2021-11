Nezapamćene poplave u BiH: Uništen poznati restoran, kod Trnova spašeno dijete

Drugi dan zaredom u BiH olujno nevrijeme radi ogromne probleme.

Miljacka je trenutno u svom koritu u dijelu vodotoka kroz Sarajevo, što je dobra vijest s obzirom na to da su obilne kiše prijetile i njenim mogućim izlijevanjem. Kako javlja Klix.ba, trenutno stanje vodotoka Miljacke je stabilno. Rijeka je u svom koritu i za sada ne prijeti izlijevanje, iako je jutrošnja situacija bila zabrinjavajuća.

Ipak, s obzirom na to da se padaline i dalje očekuju tijekom dana, nadležni poručuju da prate stanje.

U gradu je na najprometnijim raskrižjima očekivana gužva pa se vozači pozivaju na oprez. Na terenu je i policija koja pokušava ubrzati protok vozila s obzirom na to da je dolazilo do prekida električne energije. pa tako u jednom periodu nisu radili ni semafori.

Kada je riječ o Kantonu Sarajevo, najkritičnije stanje trenutno je na području Ilidže i okolnih mjesta, gdje je izlijevanje rijeke Željeznice stvorilo velike probleme građanima.

Između ostalog, poplave su pogodile i poznati restoran Seje Brajlovića koji se nalazi u neposrednoj blizini rijeke Željeznice.

Uslijed vremenskih nepogoda došlo je do plavljenja elektroenergetskog objekta Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine - trafostanice u Reljevu, što je uzrokovalo nestanak električne energije na širem području Sarajeva, piše Klix. Zbog plavljenja trafostanice Sarajevo 10 (Reljevo) isključeno je kompletno visokonaponsko 110 kV postrojenje, a s ciljem sprječavanja veće havarije.

S obzirom na to da je trafostanica Sarajevo 10 ključno čvorište za 110 kV mrežu, došlo je do preopterećenja u elektroenergetskom sistemu 110 kV na području Sarajeva i 110 kV sistemu Višegradske petlje, zbog čega dolazi do povremenih prekida u napajanju kupaca na području Grada Sarajeva.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL 05.11.2021., Sarajevo - Velike poplave u Ilidzi, predgradju Sarajeva. Usljed ogromnih kisnih padavina doslo je do porasta visine vodostaja na svim vodotocima na podrucju Kantona Sarajevo. Zabiljezeno je izlijevanje rijeke Bosne i Zeljeznice iz korita na lokalitetu opcine Ilidza. Poplavljena su dvorista, domovi, pa i kompletna naselja.

Tako je jutros oko 10 sati ujutro nestalo struje u velikom dijelu grada, zatim je došla nakon nešto više od pola sata, ali je ubrzo ponovo nestala.

U naselju Kijevo na području Općine Trnovo situacija je i dalje alarmantna. Nekoliko mještana ovog naselja spasilo je petogodišnje dijete od utapanja iz kuće koja koja je u potpunosti poplavljena.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL 05.11.2021., Sarajevo - Velike poplave u Ilidzi, predgradju Sarajeva. Usljed ogromnih kisnih padavina doslo je do porasta visine vodostaja na svim vodotocima na podrucju Kantona Sarajevo. Zabiljezeno je izlijevanje rijeke Bosne i Zeljeznice iz korita na lokalitetu opcine Ilidza. Poplavljena su dvorista, domovi, pa i kompletna naselja.

- Dječak se zove Harun, gledao sam ga kako promatra što se oko njega događa isigurno nije bio svjestan svega, otac mu je pritrčao iznio ga iz kuće, tu je bila i grupa mladića koji su ga čamcem prevezli i spasili ga - kazao je mještanin ovog naselja Fahro Kolar.

Policijski službenici Jedinice Žandarmerije Policijske uprave Istočno Sarajevo u suradnji s pripadnicima kluba "Volf" za spašavanje na vodi i pod vodom, danas su evakuirali pet osoba iz dvije kuće koje su poplavile u naselju Batići u Kijevu, općina Trnovo. Policija nastavlja pratiti situaciju.

- Do sada je izvanredno stanje, zbog nezapamćenih poplava koje su nastale usljed velikih padavina, proglašeno u općinama Trnovo, Istočna Ilidža i Pale - priopćeno je iz MUP-a RS.