Nevjerojatna priča: Postavljen je za Državnog tužitelja NDH u Tuzli, a spasio više od stotinu Židova

Kada je nešto Hrvatima neugodno i naiđe takva tema, oni to, u pravilu, trpaju pod tepih. Poput neslavnog dijela naše povijesti kada je NDH prihvatila nacističke rasne zakone i primijenila ih na Židove, što je bio veliki zločin prema naciji koja je toliko doprinijela hrvatskoj kulturi i bila u nju ugrađena. Kada Jakov Sedlar, hrvatski redatelj, snima dokumentarne filmove na tu temu, onda su to pogođeni filmovi, oni iznose činjenice, emotivni su, strasni, ali, najvažnije, ne produbljuju tragediju, nego pokušavaju liječiti i zaliječiti rane. Koliko je to moguće.