Neviđena mržnja bošnjačkih političara prema Hrvatima: Ovo je gotovo na razini objave rata

Takva količina mržnje poput one koju posljednjih tjedana bošnjački političari i pojedini mediji izražavaju prema Hrvatima u BiH nikada nije zabilježena. Podnošljivije je bilo u vrijeme rata. Ovo je sada zastrašujuće, gotovo na razini objave rata. Razlog je što, navodno, visoki predstavnik još jednim nametanjem zakona ne misli dalje obespravljivati Hrvate. Upravo je to do sada bila praksa od Daytona do danas. Sve, nažalost, podsjeća na ponašanje srpske politike i medija iz godina koje su prethodile definitivnom raspadu Jugoslavije. Njihovi prosvjedi i sinoć su podsjećali na "događanje naroda" ili, bolje rečeno, na "državni udar".