IMPRESIVAN POGODAK

Netko je pokupio 36,5 milijuna eura na Eurojackpotu!

08.08.2025.
u 22:53

Jedna sretna ruka u Švedskoj pogodila je svih sedam brojeva i odnijela nevjerojatnih 36,5 milijuna eura

U večerašnjem izvlačenju 63. kola igre Eurojackpot netko u Švedskoj postao je bogatiji za nevjerojatnih 36.553.237,20 eura. Sretni dobitnik pogodio je svih pet glavnih i oba dodatna broja – kombinaciju 7, 16, 23, 41, 42 te dopunske brojeve 1 i 4 što je na kraju ispala kombinacija koja je vlasniku jednog listiću donijela bogatstvo života.

Ovaj iznos svrstava se među veće dobitke u povijesti igre, a vjerojatnost osvajanja glavne nagrade 5+2 iznosi tek 1 prema 139 milijuna, što ovaj pogodak čini još impresivnijim.

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 12. kolovoza 2025. godine, a glavni dobitak ponovno kreće od 10 milijuna eura.

