Nestao strah od Vučića, nema više povratka

Istražit ćemo odgovornost Republike Srbije, Narodne skupštine, Vlade i odgovornost predsjednika države za tragični pad nadstrešnice na Željezničkoj postaji u Novom Sadu koja se dogodila 1. studenoga 2024. u kojem je poginulo 15 osoba. Tako bi glasila poruka Anketne komisije koja se u Beogradu javnosti predstavila konferencijom za novinare. Anketna komisija koju je čine pravni, ekonomski, građevinski i medijski eksperti odlučili su na ovaj čin građanskog organiziranja, jer kako upozoravaju državne institucije ne rade svoj posao i ne žele utvrditi odgovornost za tragičan događaj u Novom Sadu. Zato će to raditi članovi i članice komisije, jer kako je izjavio Tanasije Marinković, profesor s Pravnog fakulteta u Beogradu, žele “utvrditi u granicama onoga što je javno dostupno tko je odgovoran za ovu tragediju i pod kojim okolnostima je do nje došlo”.

“Mi smo se okupili onog trenutka kada smo shvatili da se nijedno tijelo neće upustiti u cjelovito ispitivanje odgovornosti. Ta kap bila je odluka Narodne skupštine da odbije stavljanje na dnevni red formiranje anketnog odbora, koji bi mogao uraditi jednim djelom i ovaj posao koji mi sada radimo, kao i odbijanje Skupštine da uvrsti u dnevni red pitanje odgovornosti Vlade Srbije za rušenje nadstrešnice”, obrazložio je Marinković. Prema njegovim riječima, nakon što su se ove institucije pokazale neodgovornim oni su odlučili da budu odgovorni i da daju primjer i drugima. Komisija radi već mjesec dana i pozivaju sve građane koji ima informacije oko novosadske tragedije da im pomognu s podacima o projektiranju, izgradnji i nadzoru na građevinskim radovima na željezničkoj postaji.

Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu je nakon tragedije podignulo optužnicu protiv 13 osoba. No, odvjetnik Jovan Rajić, upozorava da optužnicom nije obuhvaćen najbitniji segment ove priče. “A to je odgovornost za korupciju i za eventualna kaznena djela koja se tiču financijskih malverzacija i koruptivnih aktivnosti. Svesti ovaj cijeli slučaj kako je inicijalno bilo predstavljeno na kaznena djela protiv opće sigurnosti, odnosno na izazivanje opće opasnosti i na nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova, ne samo da je neispravno, nepotpuno, nego je i prilično opasno za funkcioniranje jednog pravnog sistema i za povjerenje u institucije koje taj sistem treba da predstavljaju”, ističe Rajić.

Na pitanje Večernjakovog novinara kako je uopće moguće da tužiteljstvo u kratkom roku podigne optužnicu, a riječ je o slučaju koji ima više od 16 tisuća dokumenata, uzimaju u obzir i izbjegavanje najvažnijeg segmenta priče, Jovan Rajić odgovara: “Imali ste još jednu informaciju sličnu toj, a to je da je u prva tri dana ispitano više stotinu ljudi od strane tužiteljstva, to je također nemoguće učiniti na pravi, valjan način. S jedne strane imate priču o ekspresnom radu tužiteljstva koje je obuhvaćeno optužnicom, a s druge strane ignoriranje možda najvažnije aspekta koji je doveo do cijelog slučaja”.

Danijel Dašić, građevinski inženjer, naglasio je da će u fokusu biti dokumentacija, vještačenje i ostali dokumenti koji se odnose na građevinu. “Dakle, tu su odgovornost projektanta, obnašatelja tehničkih kontrola, izvođača radova i nadzornog tijela. To je jedan dio. I tu smo naravno fokusirani na sve nedosljednosti, nelogičnosti, problematične datume u dokumentima, probleme s autentičnošću neke dokumentacije koja se pronašla do sada i jednostavno taj dio predstavlja neku vrstu nadgradnje i unapređenja onoga što već imamo u postojećem optužnom prijedlogu. Naravno, vrlo je bitno da se ne zaboravi ni odgovornost onih drugih ljudi koji ovom dijelu daju neku vrstu okruženja. To su financijaš – Vlada Republike Srbije, Ministarstvo prometa i infrastrukture, naravno imamo investitore, imamo i Republičku građevinsku inspekciju koja svojim činjenjem, nečinjenjem ili nekim drugim radnjama koje su mogle utjecati da ovdje dođemo do ovakvog tragičnog epiloga nečega što bi trebalo biti javni projekt od izuzetnog značaja za građane Republike Srbije”, istaknuo je Dašić. Anketna komisija će svake srijede u 11 sati objavljivati preliminarna izvješća, a na kraju rada objavit će i konačno izvješće.

Pad nadstrešnice u Novom Sadu izazvao je val prosvjeda u Srbiji koji traju više od tri mjeseca. Studentski prosvjedi koji su uslijedili izveli su na ulice diljem Srbije stotine tisuća ljudi. Donedavno čvrsti režim Aleksandra Vučića iz dana u dan nestaje. Vlast je nasiljem i optužbama da su strani plaćenici pokušala diskreditirati studentske prosvjede, no ne da nisu uspjeli, već je to izazvalo još veći bijes građana. Kasnije ostavke uključujući i onu zakašnjelu premijera Vlade Miloša Vučevića, tri mjeseca nakon tragičnog događaja nisu uspjela spasiti Aleksandra Vučića.

Sveopći bunt

Sveopći bunt koji se događa u Srbiji definitivno je označio početak kraja vladavine Aleksandra Vučića koji je na tronu već 13. godinu. I dok je trajala konferencija za novinare Anketne komisije, u Beogradu su na ulice izašli umirovljenici, studenti i srednjoškolci. Prosvjednike su pozdravili i radnici gradskog prometnog poduzeća Beograd koji su također održali prosvjed. Svi traže promjenu, a ta promjenu ne može ići s postojećem vlašću. Jedno je sigurno, a to je da više nema povratka na staro. I to je Večernjakovom novinaru bila poruka svih s kojima je ovih dana u Beogradu razgovarao. Atmosfera je takva da je nestao strah kod ljudi i to se osjeti na svakom koraku.

