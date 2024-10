'Mali ne idu pod stol, pod stol idu pijanci i kukavice. Mali se maknu od stola i gledaju što se zbiva'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik OSRH Zoran Milanović rekao je u srijedu da države koje misle na sebe zadržavaju neupitno pravo da zadnje odlučuju o svojim potezima istaknuvši da to pravo Hrvatskoj nitko ne može i neće odreći. "Države koje misle o sebi i na sebe zadržavaju neprijeporno i neupitno pravo da zadnje odlučuju o svojim potezima. Da zadnje one odlučuju i da se njih pita što će i kako će u određenim situacijama. To je pravo koje Hrvatskoj nitko ne može i neće odreći i ona ga bezuvjetno zadržava. Zvao se to suverenizam ili zdrava pamet", rekao je Milanović u Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman".

Podsjetio je i na izjavu Stjepana Radića kako "kada se veliki tuku, mali idu pod stol". "Namjera je jasna što je htio reći. Naravno, ne idu pod stol, pod stol idu pijanci i kukavice. Dakle, makni se od stola i gledaš što se zbiva", kazao je Milanović koji je bio na dodjeli prvih časničkih činova i prijma u djelatnu vojnu službu 21. kadeta 17. i 18. naraštaja sveučilišnih vojnih studija.

On je poručio kako male zemlje u određenoj mjeri - politički i sigurnosno - uvijek na neki način ovise i o drugima. O savezima koje sklapaju, obavezama koje preuzimaju, o tome koliko su racionalne i hladne u prosudbi svojih mogućnosti i obaveza. "Pa je tako Hrvatska odabrala NATO savez", kazao je.

"To je dobro i za Hrvatsku jedini put. Ali, moramo biti svjesni i stalno propitkivati - bez da gubimo ljudsku i savezničku lojalnost koja mora biti konstanta - moramo stalno gledati stvari oko sebe", istaknuo je.

Izrazivši zadovoljstvo što je među nazočnima vidio značajan broj mornaričkih časnika poručio je da je more dio našeg identiteta i "ono po čemu jesmo" te po čemu moramo ostati. Najavio je i da nas čeka veliki posao u opremanju naše ratne mornarice, u skladu s našim potrebama. "Taj postupak jedva da je počeo i vjerujem da ćemo se u njemu, koliko god je to moguće, osloniti na vlastite snage", rekao je.

Govoreći o opremanju Hrvatske vojske, upozorio je da živimo u svijetu i savezu u kojem je oprema nezamislivo slupa te smo upućeni na vrlo ograničen broj dobavljača - a svoje nemaš. Stoga, iako si ne možemo priuštiti sve što bi htjeli, trebamo biti proračunati i vrlo dobro promisliti prije svake odluke jer su one dugoročne.

Zahvalivši mladim časnicima što su odabrali vojnu službu, Milanović je upozorio da je naša pričuva u prosjeku stara 50 godina. "Bez pričuve Rafali i Leopardi i to sve skupa ima puno manje smisla" kazao je. Drži i da razgovori o ponovnom uvođenju vojnog roka ne mogu biti politička i stranačka tema jer je to tema za idućih 20 godina. "Bez toga nećemo imati kopnenu vojsku kakvu trebamo", upozorio je.

U svom govoru osvrnuo se i na nabavku vojne opreme, odnosno kupnju njemačkih tenkova. "Da tenk košta 25 milijuna eura, taj tenk, jedino što bi trebao letjeti da bi to bila realna cijena. Ali ona je realna i taj novac je realan. Pitanje je samo tko ga ima i u kojem iznosu. Ne možemo si priuštiti sve ono što bismo htjeli i nećemo nikad moći u takvim uvjetima, ali trebamo biti proračunati, u nekim stvarima i sebični i vrlo dobro promisliti prije svake odluke, jer one su dugoročne", poručio je predsjednik.

Na prvim časničkim činovima i prijemu u djelatnu vojnu službu kadetima su čestitali i načelnik Glavnog stožera OS RH general-pukovnik Tihomir Kundid, izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivan Jušić te zapovjednik HVU "Dr. Franjo Tuđman" general-bojnik Slaven Zdilar koji su istaknuli da od danas započinje nova era u njihovim karijerama kao djelatnih vojnih osoba. "Kroz put koji je pred vama koračajte odlučno i s vjerom u sebe", poručio im je Kundid.

