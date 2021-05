Neozbiljni kandidati u borbi za župana Bjelovarsko-bilogorske županije

U utrci za župana Bjelovarsko-bilogorske županije u drugom su krugu ostali aktualni župan Damir Bajs i HDZ-ov kandidat koji se neočekivano profilirao u ozbiljnog protukandidata, Marko Marušić. Rezultati u prvom krugu bili su više nego tijesni pa je aktualni župan Bajs dobio 900-tinjak glasova više od kandidata HDZ-a i HSLS-a Marka Marušića (38,55 posto u odnosu na Marušićevih 36,63 posto).

Kampanja se u prvom krugu odvijala bez većih trzavica, ali zato se u drugom krugu koriste svi aduti. Dok je kandidatima možda zabavno, postavlja se pitanje jesu li potencijalni glasači navedenih kandidata zakinuti za sadržaj koji bi im pomaogao odlučiti kome uputiti glas. Naime, od nekoliko održanih sučeljavanja ovi kandidati susreli su se samo na dva dok su za ostala imali razne ispričnice. Idemo po redu.

Samoizolacija usred kampanje i tehničke poteškoće

Prvo sučeljavanje koje se odvilo u prvom krugu izbora održalo se bez župana Bajsa koji se, usprkos obavijesti o sučeljavanju tjedan dana ranije, nije javljao sve do dana nakon sučeljavanja kada mu je iznenadno izrečena samoizolacija usred kampanje. Ne čudi da se nije javljao, s obzirom da je još na dan sučeljavanja žustro radio na svojoj kampanji u radnim posjetama gradovima županije.

Iduće najavljeno sučeljavanje održalo se na drugom lokalnom radiju gdje su se napokon sučelili, međutim, Bajs je na svoja pitanja odgovarao putem telefonskog razgovora iz samoizolacije iako je bio najavljen video poziv, međutim, tehnologija je nepouzdana pa tako se video nije mogao ostvariti.

Telefonsko sučeljavanje zasigurno je teže od izravnog jer zvuk kasni pa je tako župan Bajs imao mnoštvo vremena više od drugih kandidata koji su iskoristili samo, na početku sučeljavanja dogovrenu, minutu vremena. Uslijedilo je još jedno sučeljavanje, ovaj put na trećoj radio stanici, gdje je radio čak i video. Sva ova sučeljavanja odvila su se u prvom krugu i sudjelovali su i ostali kandidati kojih je u toj županiji ukupno bilo pet.

Nakon izbora i ulaska u drugi krug, građani su se napokon ponadali vidjeti i čuti sučeljavanje jedan na jedan Bajsa I Marušića, ne znajući da će cirkus sučeljavanja tek krenuti.

Neću ja doći kod tebe, dođi ti kod mene

Tako je župan Bajs na svojoj facebook stranici danas ujutro napisao “Sučeljavanje bez sučeljavanja- HDZ-ov kandidat odbio nastupiti.”

- Nakon izbora i pobjede u prvom krugu, bio sam jasan kad sam rekao da će sučeljavanja s drugoplasiranim kandidatom HDZ-a, gospodinom Marušićem, omogućiti svim stanovnicima županije da nas čuju kako izravno predstavljamo svoje rezultate i sučeljavamo se oko naše vizije županije. Prošli tjedan nas pet kandidata sučelili smo se na Radiju Terezija, a sad kad smo ostali samo on i ja, bilo bi mnogo više vremena da usporedimo ideje i vizije. No, on je današnje sučeljavanje odbio i time poslao jasnu poruku da se boji sučeljavanja 'jedan na jedan' - stoji u statusu župana Bajsa.

Zaista, gdje je Marušić kada treba, kada je najbitnije, nakon što je on bio taj koji je inzistirao na sučeljavanjima. Odgovor je stigao brzo. “Uvjetovali su mi termin i želim to odraditi na radiju koji će čuti cijela županija”- kazao je, između ostalog, u opširnom priopćenju Marušić.

- Poziv za sučeljavanje stigao je utorak, rok za odgovor je bio u srijedu, a termin sučeljavanja u četvrtak. To nam je više sličilo na neko uvjetovanje, a mi smatramo da se mediji i kandidati trebaju usuglasiti oko termina, a ne ih uvjetovati – kažu u stožeru u kojem i napominju kako su posljednjih dana radili na dogovorima oko nastupa na županijskim medijima koje su definirali kao prioritet zbog dosega slušanosti, s obzirom da se ipak radi o sučeljavanju kandidata za županiju.

- S obzirom da je drugi krug kampanje znatno kraći od predkampanje i kampanje prvoga kruga, izborni stožer Marka Marušića odlučio se za sučeljavanje u drugom tjednu kampanje, četvrtak 27.5. i to na radijskim postajama koje svojim signalom pokrivaju cijelu županiju ili barem njezin veći dio, jer smatramo da svim stanovnicima Bjelovarsko-bilogorske županije koji to žele treba omogućiti da čuju sučeljavanje – poručuju iz stožera Marka Marušića.

Ne može tako, dođi ti na moje sučeljavanje - poručuje Bajs.

- Danas sam gostovao na Radiju Terezija, gdje smo moj protukandidat i ja trebali imati sučeljavanje. Žao mi je što gospodin Marušić nije došao, pa sam samo ja odgovarao na pitanja koja zanimaju stanovnike naše županije. Pomalo je čudno da netko tko želi biti župan naše županije nema hrabrosti izravno se sučeliti sa svojim protukandidatom, ali pozivam ga da se sučelimo na svim radio postajama u našoj županiji. Prvo sljedeće sučeljavanje je na Krugovalu Garešnica u utorak u 11 sati - napisao je Bajs na facebook status.

Neozbiljan pristup ozbiljnoj situaciji

Jedan od ova dva kandidata na kraju će biti čelni čovjek Bjelovarsko-bilogorske županije, ali u njihovoj igri “po mome ćemo, nećemo po tvome” ispaštaju samo građani. Jedno za drugim priopćenje jedino može dovesti do zaključka da će Bajs svoja sučeljavanja održati sam sa sobom po svojim uvjetima, daleko od protukandidata Marušića koji će se također sučeljavati sam sa sobom.

Građanima te županije ostaje tek nada da kada osvoje tih nekoliko glasova više neće prebacivati odgovornost i izbjegavati sučeljavanje s problemima koji ih čekaju.

