Plenković podržao kandidate u Karlovačkoj: Učinimo sve da se županija i dalje razvija

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković s ministrima Olegom Butkovićem i Tomom Medvedom, te suradnicima, u Karlovac je stigao dati podršku HDZ-ovim kandidatima u drugom krugu izbora; županici Martini Furdek-Hajdin, kandidatu za gradonačelnika Karlovca Damiru Mandiću, nezavisnoj kandidatkinji za gradonačelnicu Ozlja Lidiji Bošnjak te kandidatu za načelnika Josipdola Draganu Rudančiću.

- Vlada je do sada imala izvrsnu suradnju s Karlovačkom županijom i Gradom Karlovcem. Ovdje je održana i sjednica Vlade, učinili smo puno za obranu Karlovca od poplava, posebno je tu bio angažiran ministar Ćorić i njegovo ministarstvo, Ministarstvo prometa s Hrvatskim cestama provodi niz investicija u cestovnoj infrastrukturi, a jedan od najvećih projekata koji se financiraju europskim sredstvima treba spojiti Karlovac sa Zagrebom željeznicom, prema tome činimo sve što je u našoj moći da se Karlovac i Karlovačka županija što više razviju i da kvaliteta života naših sugrađana ovdje bude još veća. Uz to, u vrijeme covid krize osigurali smo oko 180 milijuna kuna za plaće 13.000 radnika kroz mjere Vlade RH za očuvanje radnih mjesta. Povećali smo proračunske prihode županija, gradova i općina za 23 posto, a ukupno je u ovoj županiji iz EU fondova ugovoreno za sada 3,3 milijarde kuna i mislim da sve to daje puno optimizma i elana kod budućih i aktualnih i županice i gradonačelnika i svih ostalih da nastavimo tu suradnju prateći rad Vlade i prateći rad novoizabranih čelnika - kazao je A. Plenković u Karlovcu.

Martina Furdek-Hajdin i Damir Mandić pozvali su birače da im 30. svibnja daju podršku kako bi, kako kažu, mogli nastaviti projekte kojima žele osigurati bolje uvjete života i više radnih mjesta za stanovnika Karlovca i županije.

