'Neki su imali napadaje, moramo se luftati nakon svakog izlaska s odjela'

Pred ulazak na odjel isti, već uhodani ritual – navlačenje zaštitnog odijela. Za skafander joj treba desetak minuta. Jednokratne navlake na noge, pa još jedne tzv. CITO navlake, protuklizne. Na ruke tri para rukavica. Prije nego što uđe na odjel s pacijentima, duboko udahne i nabaci osmijeh, premda se iza maske osmijeh ne vidi. Ali pacijenti ga osjete.

– Radimo bez prestanka, noge me bole svako jutro već kad ustanem iz kreveta. Non-stop smo na nogama, stalno obilazimo pacijente jer u jednom su trenutku stabilno, a već za nekoliko minuta stanje im se može pogoršati. Trebale bismo izlaziti s odjela svaka tri sata, ali ne stignemo pa se zadržimo i dulje. Vruće je u tim kombinezonima. Neke kolegice imale su napadaje panike. Moramo se “luftati” nakon svakog izlaska s odjela, onako znojne, na svježem zraku. Ne tuširamo se nakon svakog izlaska jer su nam rekli da za to nema potrebe. Tuširamo se samo nakon završene smjene. Nekad nemam ni apetit, ne mogu jesti. Jako je teško gledati ljude kako se muče s disanjem, a s druge strane tamo neki prosvjeduju i govore da je sve to laž. Time omalovažavaju i nas zdravstvene djelatnike koji se jako trudimo da pacijenti što brže ozdrave – kaže nam medicinska sestra koja radi u Općoj bolnici Varaždin.

Osoblje iscrpljeno

Ta je bolnica posljednjih dana pod velikim opterećenjem. Medicinsko osoblje je iscrpljeno. No trude se da pacijenti to ne osjete. Teško je, kaže sestra, nakon 24-satne smjene otići doma i još se brinuti o obitelji. Zaštitnog materijala u bolnici imaju dovoljno, no nedostaje osoblja. Sestre obavljaju i poslove koje, kako kaže, ne bi smjele, poput kateterizacije muškaraca i vađenja ABS-a. Kad je riječ o medicinskom osoblju, zbog zaraze ili samoizolacije izvan stroja je njih više od stotinu. Broj zaraženih u Varaždinskoj županiji i dalje raste. Jučer su zabilježena nova 174 slučaja zaraze. Od 350 uzoraka pacijenata koji imaju simptome pozitivno je 140, što je visokih 40 posto. Ostali pozitivni su asimptomatski. Sedmodnevni broj novih slučajeva na 100.000 stanovnika u toj je županiji još uvijek visok i prešao je 920. Raste i broj osoba na bolničkom liječenju. Na odjelima leže 143 osobe s težom kliničkom slikom. Zbog rasterećenja dio pacijenata počeo se prošlog tjedna premještati i u odjele izvan Varaždina, u Novi Marof i Klenovnik. Petnaest pacijenata leži na jedinici intenzivnog liječenja u Varaždinu, od kojih je 12 na respiratoru. Bolnica ima 18 stacionarnih i šest mobilnih respiratora, a ovih dana stižu još dva. Hrvatska vojska postavila je ispred bolnice šatore koji će se početi popunjavati kad se iscrpe kapaciteti na odjelima. Preminule su u posljednja 24 sata još četiri osobe pozitivne na COVID-19, sve starije životne dobi, koje su bolovale i od drugih teških popratnih bolesti. Ukupno su dosad umrle 24 osobe.

Dobra je vijest da je 201 osoba otpuštena s kućnog liječenja pa je nakon dugo vremena broj oporavljenih veći od broja novootkrivenih slučajeva. Na liječenju kod kuće nalazi se 1809 osoba. Onkološka pacijentica koja je jučer obavila pregled kaže da nije dugo čekala na red.

– Sve je brzo prošlo, sve pohvale – kaže. I pacijentica koja je bila na lakšem ginekološkom zahvatu kaže da na tom odjelu normalno rade. Pojavile su se informacije da su zbog nedostatka prostora kreveti i po hodnicima, no jedna od sestara kaže da to nije točno. Pacijenti teško raspoznaju medicinske sestre jer su im lica prekrivena. One koje rade s pozitivnima nose posebne maske s filtrom.

Riječi utjehe

– Često nas pomiješaju. Kažu nešto sestri, a onda, kad dođe druga, kažu da su joj već sve rekli. Misle da je došla ista. Kolegice i ja prepoznajemo se po hodu – dodaje. Preplašenim pacijentima posebno mnogo znače riječi utjehe. I njezina kolegica ogorčena je zato ponašanjem dijela građana koji se ne pridržavaju zaštitnih mjera jer misle da je korona isto što i gripa. – Nekima se, istina, manifestira kao obična gripa, a neki uopće nemaju simptome. Ljudi vjeruju u ono što vide, a ne vide kakvo je stanje u bolnici kad je netko na monitoru i kisiku – ističe.

Saborska zastupnica SDP-a Barbara Antolić Vupora zatražila je da se za Opću bolnicu Varaždin osiguraju dodatna dva milijuna kuna pomoći za nabavu nužne zdravstvene opreme.

U OB Varaždin zaraženo je 60 zdravstvenih djelatnika, a u samoizolaciji je 19. Mobilizirano je deset medicinskih sestara iz Specijalne bolnice Varaždinske toplice i osam iz KBC-a Zagreb. – U sljedećim danima očekujemo prijam oko 150 pacijenata – kaže ravnatelj Nenad Kudelić. Deset posto trebat će respirator. Grijani vojni šatori imaju dovod kisika, a koristit će se, kaže, u krajnjoj nuždi. Župan Radimir Čačić zatražio je pomoć države.