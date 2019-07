'Ne znamo gdje je otac dječaka, a s majkom smo se susretali'

U zagrebačku bolnicu u Klaićevoj bolnici u nedjelju je doveden dječak s višestrukim prijelomima i ožiljcima od gašenja čikova po cijelom tijelu. Dječaka je u bolnicu dovela žena koja se predstavila kao susjeda napominjući da dijete čuva neka djevojka dok majka radi sezonu.

Ravnatelj je izjavio da dijete nije u životnoj opasnosti te da se rane saniraju. Socijalna služba upoznata je s majkom djeteta, no nisu znali da majka ostavlja dijete da bi radila na sezonu. Policija obavlja istražni postupak zbog zlostavljanja dijeteta, a socijalna služba će u ponedjeljak obaviti razgovor s obitelji, prenosi 24sata.

- Mi ćemo vjerojatno dati prijedlog da se dijete da nekom drugom u skrbništvo, ali to još ne možemo reći prije završetka obrade. Dijete će biti u bolnici dok to zdravstvene okolnosti zahtijevaju. Kada dijete bude za otpust, mi ćemo već znati gdje to ide i kakav prijedlog dajemo sudu. Tada ćemo vidjeti i hoćemo li dijete smjestiti temeljem naše odluke ili će to biti sudska odluka. Vidljivo je da kod djeteta ima i starijih rana. Znači, te rane je trebao neki liječnik utvrditi i trebalo ih je puno ranije prijaviti. A da je nama netko i ranije prijavio da se radi o zlostavljanju, mi bi reagirali iste sekunde. Nama za ovaj slučaj nitko nije rekao, ali temeljem obiteljskog zakona, roditelji imaju mogućnost povjeriti svoje dijete drugoj osobi. Ako se dijete nekome ostavlja dulje od 30 dana to mora biti ovjereno kod javnog bilježnika. Odgovornost na roditelju je da utvrdi da osoba kojoj dijete ostavljaju ima uvjete za skrbnika. To treba biti osoba od povjerenja za dijete. Po mojim saznanjima radi se o jednoroditeljskoj obitelji - poručila je ravnateljica Centra za socijalnu skrb Tanja Brozić.