Koliko je poznato, trojica su Hrvata prošla put od puške i rova do Europskog parlamenta. Trojica su u nekom trenutku Domovinskog rata, između 1991. i 1995., branila Hrvatsku s puškom u ruci, a poslije bili izabrani za zastupnike u jedinoj izravno biranoj instituciji Europske unije, koja je nastala i kao europski projekt mira. Dvojica od njih su pokojni.
Ivica Tolić, ratni zapovjednik Treće (imotske) bojne Četvrte gardijske brigade, u Europski je parlament ušao kao zamjena Andreju Plenkoviću u trenutku kad je Plenković postajao predsjednik hrvatske Vlade. Predrag Fred Matić, vukovarski branitelj i stvarni heroj Domovinskog rata, bivši ministar branitelja u Vladi premijera Zorana Milanovića i SDP-ov zastupnik. Obojica su otišla jednog kolovoza: Tolić 2019., Matić 2024. godine. Tonino Picula je taj treći hrvatski europarlamentarac koji ima iskustvo dragovoljca Domovinskog rata, branitelja s puškom ruci, a ne samo iskustvo karijernog političara. On je ovih dana ponovo postao meta medija i političara u Srbiji nakon što je u objavi na X-u, koja je dosad doprla do skoro milijun ljudi, čestitao 30. obljetnicu Oluje uz jednu arhivsku fotografiju sebe u uniformi i s kalašnjikovom u ruci, snimljenu tijekom oslobodilačke vojno-redarstvene akcije u kolovozu 1995. godine. Vladajući i oporbeni političari u Srbiji našli su u toj Piculinoj fotografiji ljepilo koje ih je ujedinilo u stavu da Tonino Picula više ne može biti izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju. Ali, na njihovu žalost, nikoga od njih se realno ne pita tko će iz EP-a preuzeti tu dužnost. O tome odlučuju samo i isključivo europarlamentarci, a oni su birali Piculu i Picula taj posao radi dobro.
Hrvatski europarlamentarci, dvojica pokojnih i jedan živući, nisu krivi što su morali braniti svoju domovinu, ali to je – htjeli, ne htjeli – dio njih, a kroz njih i dio Europskog parlamenta, dio Europe.
Ključno i dalje nije jasno, tko je odgovoran za kalvariju na brodu Lastovo
Prema rezultatima istrage uzroka nesreće koju je predvodilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, odgovorni su bivši predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta, zapovjednik broda Goran Đolonga i sama Jadrolinija, zbog neuspostavljenog sustava upravljanja sigurnošću, kao i neprovođenja odredbi istog sustava.
Duha kojeg je pustila iz boce, vlast sada pokušava silom ugurati natrag
Očito je vrh HDZ-a zaključio da mu se usijana društvena atmosfera uz koju se pokušao "prišlepati" ipak neće isplatiti. Da bi mu zapravo mogla nanijeti štetu
Što mi je o ljubavi prema Hrvatskoj, na njen veliki praznik, na Brijunima došapnuo Shakespeareov i Šerbedžijin 'Kralj Lear'
Mnogi su mu godinama poručivali da ode, a Rade Šerbedžija, skupa sa svojom malom biološkom i velikom umjetničkom obitelji je ostajao i ostao. Nije se odrekao jezika, pozornice, publike ni prostora na kojem je odrastao, iz godine u godinu ustrajno dajući svoj veliki doprinos kulturi i jeziku svoje domovine, na način koji nas čini ponosnima pred čitavim svijetom
Ameriku štite oceani, ne shvaća što znači gubitak teritorija
Rat Rusije i Ukrajine traje već gotovo tri i pol godine, ali pregovori bi također mogli biti dugotrajni.
U 'bijelom kugom' poharanoj BiH, Široki Brijeg demografski je fenomen
Grade se nove i obnavljaju postojeće ceste, uređuje se promet u gradu, uklanjaju oronule građevine. Investira se u školske i gospodarske objekte, komunalnu infrastrukturu.
Kad smo u javnom prostoru čuli takvu ispriku koju potpisuje tinejdžer koji je bio 12-godišnji dječak kad je zapratio četnički portal? Radi sporta i Vukovara bila bi lijepa gesta da mu HNK Vukovar 1991 pruži novu priliku
Azerbajdžanski predsjednik zatvara kritičare, EU šuti zbog ovisnosti o plinu
Politika Europske unije zapravo je dala Ilhanu Alijevu "odriješene ruke", nakon što je Europa ostala bez ruskog plina 2022. kada je Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu, a tu prazninu popunio je Azerbajdžan
Lažna liberalka i šovinistica Dalija Orešković mora se ispričati Hrvatima iz BiH
Da je obuzeta potrebom za stalnom medijskom vidljivošću, uvažena zastupnica demonstrira nam iz dana u dan. Grizući i napadajući kad god osjeti trenutak.
Nitko nikad nije odgovarao za etničko čišćenje u banjolučkoj regiji
Do kraja kolovoza 1995., preko rijeke Save iz Srpca prema Davoru u nehumanim je uvjetima pod lažnim nazivom "humano preseljenje" protjerano 20.836 ljudi, velikom većinom katolika Hrvata, ali i ostalih sa šireg banjolučkog područja
Aleksandra Wojtaszek i postoji li za Poljake Hrvatska izvan sezone godišnjih odmora
Na temelju knjige Aleksandre Wojtaszek poljski građanin - inače, mnogo načitanije i zainteresiranije čeljade od hrvatskoga građanina - može donositi odluku treba li ili ne treba putovati u Hrvatsku, primjerice na odmor. Po njoj, svakako treba! Premda su, i tu stvar biva zanimljiva, navedeni mnogi razlozi zbog kojih možda baš i ne bi trebalo ići u tu zemlju
Picula je bolesno ambiciozni i proračunati lik. Pretpostavljam da puca na kandidaturu za predsjednika 2029. godine, nije se nikada osramotio, nema putra na glavi, ima odličan pedigre i stečene veze.