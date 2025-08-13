Naši Portali
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
13.08.2025. u 11:02

Hrvatski europarlamentarci, dvojica pokojnih i jedan živući, nisu krivi što su morali braniti svoju domovinu, ali to je – htjeli, ne htjeli – dio njih, a kroz njih i dio Europskog parlamenta, dio Europe.

Koliko je poznato, trojica su Hrvata prošla put od puške i rova do Europskog parlamenta. Trojica su u nekom trenutku Domovinskog rata, između 1991. i 1995., branila Hrvatsku s puškom u ruci, a poslije bili izabrani za zastupnike u jedinoj izravno biranoj instituciji Europske unije, koja je nastala i kao europski projekt mira. Dvojica od njih su pokojni.

Ivica Tolić, ratni zapovjednik Treće (imotske) bojne Četvrte gardijske brigade, u Europski je parlament ušao kao zamjena Andreju Plenkoviću u trenutku kad je Plenković postajao predsjednik hrvatske Vlade. Predrag Fred Matić, vukovarski branitelj i stvarni heroj Domovinskog rata, bivši ministar branitelja u Vladi premijera Zorana Milanovića i SDP-ov zastupnik. Obojica su otišla jednog kolovoza: Tolić 2019., Matić 2024. godine. Tonino Picula je taj treći hrvatski europarlamentarac koji ima iskustvo dragovoljca Domovinskog rata, branitelja s puškom ruci, a ne samo iskustvo karijernog političara. On je ovih dana ponovo postao meta medija i političara u Srbiji nakon što je u objavi na X-u, koja je dosad doprla do skoro milijun ljudi, čestitao 30. obljetnicu Oluje uz jednu arhivsku fotografiju sebe u uniformi i s kalašnjikovom u ruci, snimljenu tijekom oslobodilačke vojno-redarstvene akcije u kolovozu 1995. godine. Vladajući i oporbeni političari u Srbiji našli su u toj Piculinoj fotografiji ljepilo koje ih je ujedinilo u stavu da Tonino Picula više ne može biti izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju. Ali, na njihovu žalost, nikoga od njih se realno ne pita tko će iz EP-a preuzeti tu dužnost. O tome odlučuju samo i isključivo europarlamentarci, a oni su birali Piculu i Picula taj posao radi dobro.

branitelji Oluja Europski parlament Domovinski rat Tonino Picula

MI
Milezadom
11:11 13.08.2025.

Picula je bolesno ambiciozni i proračunati lik. Pretpostavljam da puca na kandidaturu za predsjednika 2029. godine, nije se nikada osramotio, nema putra na glavi, ima odličan pedigre i stečene veze.

