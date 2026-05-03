Nasip spasa - još 5,5 mil. eura za zaštitu karlovačkog područja od poplava

Ovih dana počinje 5,5 milijuna eura vrijedna gradnja desnoobalnog nasipa rijeke Kupe u Karlovcu, dionice od Karlovačke pivovare do naselja Brodarci, koja uključuje naselja Borlin, Donja Jelsa i Brodarci.

Nastavak je to sustavne i dugoročne zaštite karlovačkog područja od poplava, u sklopu druge faze projekta Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, najvećeg projekta obrane od poplava u Hrvatskoj.

– Sustav obrane od poplava grada Karlovca nije samo jedna mjera, nego ih je više, a tek kad sve budu realizirane i uspostavljene, moći ćemo govoriti o sigurnosti Karlovca tijekom poplava. Mjere koje su odrađene, a vezane su za koransko-mrežnički dio, već sad daju rezultate: u posljednje tri godine tamo su tri ili četiri puta spašene obiteljske kuće, spašeni su životi, spašena je imovina od poplava. Naš cilj ostaje cjelovit sustav pa zahvaljujem Hrvatskim vodama, Vladi i Ministarstvu što je sustav obrane od poplava grada Karlovca njihov prioritet, strateški projekt. Usto, nadam se skorašnjem otvaranju radova na prokopu Korana – Kupa, retenciji Kupčina i poduzimanju svih mjera koje očekujemo da će biti gotove što prije – kazao je Damir Mandić, karlovački gradonačelnik.

Novo gradilište obišao je s ministricom Marijom Vučković i šefom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem.

– Nastojali smo i prije ovaj projekt učiniti operativnim, no iz nekih razloga nismo uspjeli doći do svih akata za građenje. Bilo je i prijepora s udrugama i dijelom stanovništva, ali prevladavala je zajednička želja da učinimo sve da život ljudi koji borave na ovom prostoru bude sigurniji. Na oko šest kilometara dugoj obali Kupe bit će 4,6 kilometara nasipa, a 1,4 kilometra armiranobetonskih zidova, što će dići razinu obrane od poplava ne samo za vodene valove poput onih koji su prijetili 2022. i 2024. godine nego i donijeti sigurnost ovome kraju i za neke buduće veće vodene valove – pojasnio je Zoran Đuroković.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković kazala je da sustav zaštite od poplava Karlovca i Siska smatraju najvažnijim strateškim projektom jednog od dva stupa vodnoga gospodarstva – zaštite od štetnog djelovanja voda.

Za taj je projekt u siječnju 2019. godine donesen poseban zakon koji je pomogao riješiti puno otvorenih pitanja, predradnji i skratiti rokove. Primjerice, trebalo je imovinskopravno riješiti 10.229 čestica, početi provoditi mjere, ugovoriti radove, i to u vrlo izazovnim okolnostima, s energetskim krizama, rastom cijena i drugim otvorenim pitanjima.

– Ni od čega ne odustati, sa svima razgovarati i pregovarati, a nakon što smo nedavno osigurali sva potrebna sredstva, i ugovoriti ovaj projekt koji je vrijedan 226 milijuna eura. Za prvu fazu rješavamo neke preduvjete i mogu potvrditi da pripremamo i početak radova na preostalim sadašnjim ugovorima: prokop Kupa – Korana, ustava Šišljavić i istočni nasip Kupčine. Za te će ugovore isto tako ubrzo početi radovi – najavila je ministrica Marija Vučković.