Naši stručnjaci otkrili zašto raste broj zaraženih, a posebno upozoravaju na 'superšireće događaje'

U protekla dva tjedna Hrvatska bilježi rast broja zaraženih. – Broj aktivnih slučajeva u tjedan dana narastao je 24 posto – kazao je danas ministar Vili Beroš. Danas smo, prema 14-dnevnoj incidenciji broja novooboljelih na sto tisuća stanovnika, pali na četvrto mjesto u EU, gdje smo do tada držali treće mjesto.

Beroš: 99 ima britanski soj

Istovremeno se u Italiji, Mađarskoj, Češkoj, Švedskoj i drugim zemljama zaraza novim sojevima širi u trećem valu pandemije. Mađarska je jučer imala najveći broj zaraženih u tri mjeseca te su postrožili mjere zatvorivši većinu trgovina, a učenike vrativši na nastavu od kuće. Nagli skok zaraze dogodio se i Srbiji pa liječnici upozoravaju da on ugrožava čak i dosad uspješnu kampanju cijepljenja. Istovremeno s rastom broja oboljelih, u Hrvatskoj su potvrđeni i novi sojevi. Među 350 pozitivnih uzoraka koji su dosad sekvencirani, 99 uzorka pozitivno je na britanski soj, dva na afrički, a četiri na newyoršku varijantu virusa, iznio je jučer ministar Beroš. Naime, HZJZ šalje 10% nasumično odabranih pozitivnih uzoraka iz dokazanih grupiranja u RH u Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) na sekvenciranje.

U proteklih mjesec dana poslano je nešto više od tisuću uzoraka, a ECDC je obradio 350. Dio sekvenciranja provodi se i u Hrvatskoj, a prema tim rezultatima potvrđena je i prisutnost češkog soja kod nas. Da je virus nepredvidiv i vrlo prodoran, uvjerava nas svaki dan pa se mnogi već četvrti dan od popuštanja mjera u Hrvatskoj pitaju: jesmo li se previše opustili? Svakako tome pridonose događaji kao što je pogreb s više od tisuću ljudi, što je pljuska mnogima koji su svoje bližnje pokapali u osami, ali i svima koje se stalno upozorava da se suzdrže od brojnih aktivnosti.

– U Istri smo mjere popuštali sa zadrškom i smatramo da je to doprinijelo malim brojkama. Okruženje je loše, situacija u Sloveniji i dijelu županija se pogoršava, ali ne zbog popuštanja mjera, nego zato što se građani općenito previše opuštaju. Lijepo je vrijeme, brojke su padale... Previše su se opustile i odgovorne osobe u pravnim osobama pa se ne poštuju protokoli, i to građani vide. Ipak, činjenica je da se mjere moraju popuštati, ne možemo dugoročno ostati zatvoreni, ali svatko od nas ponaosob treba biti odgovoran, a u odlukama vjerodostojni – kazao je Dino Kozlevac, šef istarskog stožera.

Prof. Luka Čičin Šain, virusni imunolog u istraživačkom centru HZI u Braunschweigu u Njemačkoj, kaže da ne zna koliko su se ljudi u Hrvatskoj opustili u svojoj svakodnevici, ali priznaje da mu se diže kosa na glavi kad dođe do masovnih okupljanja, poput onog na pogrebu gradonačelnika Bandića.

– To ima sve značajke superširećeg događaja, ali ne znam je li to iznimka ili pravilo. Brojke koje polagano rastu mogu biti i posljedica sve učestalijeg britanskog soja virusa jer se on lakše širi, pa čak i ako se ljudi podjednako oprezno ponašaju, jer ovaj virus ima veće mogućnosti da se proširi. Međutim, iz raspoloživih informacija nemoguće je decidirano tvrditi je li to samo zbog novog virusa, promjena u ljudskom ponašanju ili kombinacije jednog i drugog – kaže prof. Čičin Šain.

Širenje novih sojeva, a ponajprije britanskog soja, vjerojatno je glavni razlog povećanja broja novodijagnosticiranih slučajeva, smatra prof. Nenad Ban, molekularni biolog u Saveznoj tehničkoj visokoj školi u Zürichu (ETH).

– Vrlo vjerojatno je taj britanski soj prisutan u sve većem postotku novih slučajeva, što komplicira praćenje kontakata. U ovoj će situaciji biti važno pratiti mogući porast oboljelih i reagirati na vrijeme. Situacija u Češkoj i ostalim zemljama koje su vjerojatno nekoliko tjedana “ispred” nas što se tiče novog vala infekcija je zabrinjavajuća – kaže prof. Ban.

Lobi koji negira opasnost

Situacija u Hrvatskoj je slična brojnim zemljama Europe koje su zbog bržeg širenja novih virusa na oprezu zbog mogućeg trećeg vala nekontroliranog širenja pandemije, smatra prof. Ivan Đikić sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu.

– Nedavni razvoj u zemljama poput Češke, Portugala, Poljske i Slovačke pokazuju kako se u kratkom vremenu može doći od stabilne situacije do vrlo ozbiljne krize s pretrpanim bolnicama i većim brojem umrlih. Dvije su važne činjenice: nijedna zemlja nije postigla ni blizu kolektivni imunitet i sve su zemlje potencijalno ugrožene širenjem viruse bez kontrole. Stoga su važne oprezne i pravilne mjere te kontinuirano testiranje svih varijanti kako bismo i dalje mogli kontrolirati širenje virusa. U tome je najvažnija točna, transparentna i iskrena komunikacija vlada s građanima. Očito je da je velik dio ljudi umoran, ali i gube povjerenje u odluke vlade jer su često loše prezentirane i netransparentne za veći dio građana. Postoji i sve snažniji lobi onih koji negiraju opasnost od virusa te snažan otpor antikorona grupa koje su protiv pravilnih mjera, cijepljenja i testiranja. Epidemiološki podaci o broju umrlih tijekom ove pandemije najbolje demantira sve one koji negiraju djelotvornost mjera. Bez mjera, smrtnost od COVID-19 bila bi u prosjeku 3-4 puta veća. U Hrvatskoj je poseban problem nekonzistentnost i dvostruka mjerila za one podobne i one druge. Mene ohrabruje to što se većina “onih drugih” i dalje pridržava važnih mjera zaštite jer danas je prioritet sačuvati zdravlje, živote i gospodarstvo u Hrvatskoj – kaže prof. Đikić.

>> VIDEO Navala na psihijatre: Mladi gube ambicije, djeca imaju noćne more