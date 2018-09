Naručila doručak za 80 kuna, a ono što je dobila izbacilo ju je iz takta

Hraniti se u restoranima nije jeftino, no za novac koji dajete očekujete kvalitetnu uslugu.

Zbog toga se posebno naljutila Australka Jess McGuire čiji je sendvič od 18 dolara (oko 80 kuna) postao hit na društvenim mrežama.

Ona je u jednom restoranu za doručak naručila preprženi kruh s avokadom i fetom, no nije očekivala da će baš tako izgledati.

This happened to me five hours ago and I’m still furious pic.twitter.com/0OXyhscz5y