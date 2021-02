Nakon vijesti da im nerođeno dijete neće preživjeti, mladi par 'u povjerenju' dobio neobičnu preporuku

Nakon pet mjeseci uredne trudnoće mladom paru iz Ilčića nedaleko od Opatije liječnici su priopćili kako im dijete neće preživjeti zbog teške anomalije. U riječkom KBC-u pacijentici su rekli kako može čekati termin poroda ili otići u Sloveniju obaviti postupak za 5000 eura koji se, kako je kasnije doznala, obavlja i u Hrvatskoj.

"Dolazim na pregled kod ginekologa koji mi govori da ne vidi djetetovu glavu. Da mu je to čudno i da mu se to još nije dogodilo u karijeri, da trebam ići u KBC Rijeka na anomaly scan i daje mi uputnicu. Zaprimaju me i govore mi da dijete ima anomaliju nespojivu sa životom i da se prognozira smrtni ishod. Najčešće umiru već tijekom trudnoće. Ako se rode, prežive nekoliko dana. Dijete nije sposobno samostalno disati, nema razvijen veliki mozak“, ispričala je Zorica za emisiju "Provjereno" Nove TV. Nakon šokantne vijesti koju su primili uoči Božića, liječnici su im "u povjerenju" dali preporuku za koju, kako kažu, ne bi smio postojati pisani trag.

Na moje 'što sad' pitanje govore mi da odem u Sloveniju, daju mi jasne upute koja je klinika i koji je broj, ali ne zapisanim putem nego usmeno da ne ostane nigdje pisani trag jer to 'ne smiju reći'. Inducirani porod ili porođaj ne može se obaviti u Hrvatskoj. Imate u Sloveniji, tamo je liberalnija država i tamo je to dopušteno poslije 22. tjedna“, ispričala je Zorica na čijem je otpusnom pismu pisalo kako dijete nema šanse preživjeti, a kao preporuka i terapija naveden je – razgovor s pacijenticom.

Mladi par zatražio je i treće mišljenje u KBC-u Rijeka, kod doktora koji je stao iza svojih kolega, a drukčiju preporuku nisu dobili ni od ginekologa primarne zdravstvene zaštite. Raspitujući se o mogućnostima, u Petrovoj bolnici u Zagrebu doznaju kako se takav postupak može uredno napraviti i u Hrvatskoj.

Ono što im je u Rijeci uskraćeno, u Zagrebu nije bilo. Zbog dijagnoze nespojive sa životom, etičko povjerenstvo odobrilo je prekid trudnoće.

"Po meni je to potpuno neshvatljivo, nerazumljivo s ljudske i profesionalne strane“, rekao je za "Provjereno" dr. Gordan Zlopaša iz Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb, govoreći o postupanju u Rijeci.

