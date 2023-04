Nakon uspješnog pilota, najkasnije do sezone gripe 2024. cijepit će nas ljekarnici

Cijepljenje u ljekarnama bit će dostupno najkasnije do sezone respiratornih infekcija i cijepljenja protiv gripe 2024. godine. Do tada će oko 50% ljekarnika biti educirano za cijepljenje, a imat ćemo i novi Zakon o ljekarništvu koji će omogućiti cijepljenje u ljekarnama. Zakon je trenutno u finalnoj fazi izrade i očekuje se da će stupiti na snagu do kraja ove godine. Pilot-projekt cijepljenja u ljekarnama, pokrenut 2019., pokazao je izvrsne rezultate.



– U pet dana u 20 je ljekarni cijepljeno više od 250 ljudi koju su onamo došli po nekom drugom poslu – iznijela je Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.