Najstroža 'no fly zona' nad svim gradovima Hrvatske najbizarnija je zapovijed Zorana Milanovića

Zapovijed predsjednika RH Zorana Milanovića, načelniku Glavnog stožera admiralu Robertu Hranju, da se "najstrože zabranjuju preleti vojnih zrakoplova iznad Zagreba i svih drugih gradova u Hrvatskoj", svakako je jedna od njegovih najbizarnijih. Par dana nakon pada krstarećeg projektila na Zagreb, događaja koji je zastrašio naciju, trebalo je brzo djelovati i osokoliti je, da ljudi vide da imamo obranu, da se Hrvatska može braniti, te da može računati na saveznike.



Letovi u formaciji tri naša MIG-a 21 i dva francuska Rafalea, stoga su trebali imati brzi terapeutski učinak. Oni su bili najavljeni i ljudi upozoreni da će malo bučati, ali da zrakoplovi neće probijati zvučni zid. Let u tako velikoj formaciji, osim toga, u Hrvatskoj nije viđen barem zadnjih pet godina. No, zašto je onda Milanović uveo "no fly zonu"? Prvi razlog možda leži u njegovoj primjedbi da Hrvatska ne bi trebala zauzimati strane i da se treba držati što dalje od rata. Možda on misli da će nakon preleta MIG-ova i saveznika sutra na Zagreb stići novi dron. Ali kako ne zauzeti stranu, pa Hrvati su je već odabrali, na strani su ukrajinskog naroda koji je izložen pogromu i uništenju.