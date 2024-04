Najstariji kandidat za Sabor je 95-godišnji Stjepan Stanić, najmlađi Josip Štimac tek je navršio 18 godina

Među preko dvije tisuće kandidata i kandidatkinja koji su se prijavili i koji se nalaze na 11 izbornih lista za novi saziv Sabora ima i onih koji su rođeni početkom prošloga stoljeća, kao i onih koji su rođeni tek prije 18 godina. Tako na parlamentarne izbore kao najstariji zastupnički kandidat izlazi Stjepan Stanić iz Zagreba, rođen 1929. On se, s navršenih točno 95 godina, nalazi na 6. mjestu koalicijske izborne liste Domovinskog pokreta, Prava i pravde, Bloka za Hrvatsku i nezavisne liste Agrameri u I. izbornoj jedinici. Potom slijede Zvonko Majić iz Splita (rođen 1934. koji je zauzeo 14. mjesto na izbornoj listi Autohtone Hrvatske stranke prava Dražena Kelemineca u VII. izbornoj jedinici) te iz iste te stranke i Marijan Ivančan (rođen 1937. u Molvama, on je 2. na izbornoj listi u IV. izbornoj jedinici). Njima je po godinama blizak i Božidar Kos iz Čakovca (rođen 1939., a za Sabor se natječe kao 11. na listi Međimurskog demokratskog saveza u III. izbornoj jedinici).

Kada je riječ o najstarijoj kandidatkinji za zastupničko mjesto u novom sazivu Sabora, to je 87-godišnja Justina Kordiš iz Splita (rođena 1937., a njeno je ime na 12. mjestu izborne liste Socijalističke radničke partije Hrvatske u X. izbornoj jedinici). Samo dvije godine mlađa je Anđelka Majić, također iz Splita (rođena 1939., a zauzela je 11. mjesto na listi Autohtone Hrvatske stranke prava Dražena Kelemineca u VI. izbornoj jedinici). Očito je da se upravo ta stranačka verzija HSP-a na svojim izbornim listama opredijelila za ljude s najduljim životnim iskustvom.

Što se pak tiče onih najmlađih, njih predvodi Josip Štimac iz Splita koji je tek prije tri mjeseca navršio 18 godina (rođen je 2006., a u Sabor bi htio preko izborne liste Stranke Ivana Pernara u X. izbornoj jedinici, na kojoj zauzima 7. mjesto). Iza njega, kao definitivno najmlađeg kandidata, dolazi još nekoliko mladih ljudi koji su rođeni samo godinu prije. To su Mateo Ciler iz Sesveta Ludbreških i Andrej Špoljar iz Zaluga. Obojica su rođeni 2005. i obojica se nalaze također na izbornoj listi Stranke Ivana Pernara u III. izbornoj jedinici, prvi na 10. mjestu, a drugi na 12. mjestu. Iz iste stranke dolaze i Alen Seldo iz Slavonskog Broda (rođen 2005., a on se nalazi na 13. mjestu na listi u IV. izbornoj jedinici) te Gabrijela Martić iz Berka i Duje Kokaj iz Vinkovaca, oboje rođeni 2005., a kandidati su na Pernarovoj listi u V. izbornoj jedinici, i to Gabrijela Martić na 1. mjestu kao nositeljica liste, a Duje Kokaj na 4. mjestu. I opet na Pernarovoj listi nalazi se i Pavao Lutring iz Odre, također rođen 2005., a on će se, kao 13. na listi, natjecati u VI. izbornoj jedinici. Znači, Stranka Ivana Pernara za Sabor kandidira najviše najmlađih kandidata i kandidatkinja, njih čak sedam, a imaju tek 18 ili netom navršenih 19 godina.

Onih koji su rođeni 2005. i navršili su 19 godina ima na izbornim listama još nekoliko političkih stranaka. Tako je Pravedna Hrvatska u IV. izbornoj jedinici na 10. mjesto pozicionirala mladu Teu Štepanko iz Belišća. U istoj izbornoj jedinici Radnička fronta ima svoju mladu kandidatkinju, Aleksandru Pricu iz Bijelog Brda, ona na listi zauzima 12. mjesto. U VI. izbornoj jedinici koalicija Hrvatske stranke prava, Hrvatskog bila i Hrvatske demokršćanske seljačke stranke nade polaže u još uvijek 18-godišnju Melani Bilkić iz Zagreba koja je na listi na 5. mjestu. U VII. izbornoj jedinici Fokus I Republika također imaju kandidatkinju rođenu 2005. To je Maja Linić iz Saršona koja je na izbornoj listi na 7. mjestu. U IX. izbornoj jedinici sučelit će se kandidat stranke Odlučnost i pravednost, Andrija Samardžija iz Posedarja (9. mjesto na listi) i Carla Santin iz Podluga, kao kandidatkinja političke platforme Umirovljenici zajedno (koju čine Stranka umirovljenika, Blok Umirovljenici zajedno i Demokratska stranka umirovljenika). A među one rođene 2005. pripada i Anđela Ivančić iz Trogira koja će u X. izbornoj jedinici, kao 5. na listi, braniti boje stranke Odlučnost i pravednost.

